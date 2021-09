Por estas razones Livia Brito y Daniel Arenas no llegaron a ser novios

Durante una transmisión en vivo de Instagram, Livia Brito reveló haber salido con Daniel Arenas y la poca conexión que hubo entre ellos

Livia Brito es una de las actrices del momento, gracias a su magistral actuación en “La Desalmada”, la nueva telenovela de Televisa que ha acaparado la atención de los televidentes con excelentes números de rating.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz realizó un en vivo y los fanáticos no perdieron el tiempo de hacerle las preguntas que más causan intriga sobre la vida de un artista. Algunos de los temas que causaron mayor interés fueron, su posición sexual favorita y cuando perdió su virginidad.

Aunque no es común que Livia Brito haga este tipo de dinámicas con sus más de seis millones de seguidores en Instagram, la actriz fue bastante abierta en contestarles numerosas preguntas.

Este lunes, Brito reveló haber salido con el reconocido actor colombiano, Daniel Arenas, pero aparentemente no fluyó nada entre ellos. La protagonista de “La Desalmada” dijo: “no tuvimos química para ser novios”.

La actriz de 35 años comentó que por poco se convertiría en la novia del reconocido actor con quien compartió créditos en “Médicos, línea de vida”. “Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”.

Después de haber salido juntos en un cita, el encuentro no terminó como realmente esperaba, luego de que Daniel hiciera una pregunta que realmente la hizo sentir incómoda.

“Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: ‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’. Y yo así de, o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio”. Expresó Livia Brito durante la transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Livia Brito y Daniel Arenas tuvieron una cita fallida – Foto: Revista Ronda

La pregunta realmente acabó con la buena energía que podría haber entre los dos actores y finalmente Livia prefirió no continuar. “O sea y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme. Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro. Y ahí fue como que para amigo mejor”.

Definitivamente fue la imprudencia de Daniel Arenas fue lo que espantó a la actriz y ni siquiera la hizo pensar en intentarlo de nuevo. Además, Livia reveló que se sintió juzgada en ese momento.

Aunque en el principio de la historia Livia no entraba en detalles de la cita fallida entre ella y el actor, a medida que fue sintiéndose en confianza, reveló la gran pregunta que le quitaron las ganas de en algún momento llegar a ser su novia.

Aunque no se dio la relación entre Livia y Daniel, puedes disfrutar en la ficción de la gran conexión con José Ron en “La Desalmada”, la telenovela del momento. Con un elenco de lujo el melodrama producido por José Alberto Castro ha superado las expectativas con su gran éxito. De lunes a viernes a las 9:30 p. m. hora México Livia Brito derrocha su actuación en el papel de “Fernanda Linares”

