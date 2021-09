“Sex and the city”: los actores de la serie que han fallecido

Los fanáticos de Carry Badshaw y la serie “Sex and the city”, están de luto. La muerte del actor Willie Garson, recordado por su popular personaje de “Standford”, conmocionó al público pero también al elenco del popular programa protagonizado por Sarah Jessica Parker.

En las seis temporadas y dos películas que tuvo la producción basada en la historia de cuatro amigas (Carrie, Miranda, Samantha Jones y Charlotte York), son varios los actores del elenco que han dicho adiós, dejando un vacío en esta serie transmitida durante 16 años.

Willie Garson

Willie Garson es el más reciente de los actores de “Sex and the city”, en fallecer. El famoso de 57 años de edad dio vida al mejor amigo de “Carry Badshaw” (Sarah Jessica Parker), su confidente y además amigo gay que termina enamorado de su acérrimo enemigo, Anthony Marentino (Mario Cantone).

El famoso apareció en series y programas exitosos como NYPD Blue, CSI Miami, Friends y Ally McBeal. El elenco reaccionó con dolor al conocer la muerte de este famoso a causa del cáncer de páncreas. El artista además robó el corazón del público que ha lamentado su fallecimiento en las redes sociales.

“No puedo reunir las palabras para un tributo apropiado. Se merece una prosa que yo todavía no tengo. Tengo que ordenar mis pensamientos. Hoy solo puedo decir que estoy completamente desconsolada. Querido socio RIP, el elegante caballero George”.

Lynn Cohen

Los fanáticos de “Sex and the city”, recordarán a la fiel “Magda”, la nana que acompañó a Miranda Hobbes, personaje interpretado por Cynthia Nixon. La actriz murió en febrero de 2020 a la edad de 86 años.

Y aunque no se dieron muchos detalles de su fallecimiento, muchos expresaron en las redes sociales su dolor por la partida de la actriz que participó tanto en el programa de televisión como en las dos películas también protagonizadas por Sarah Jessica Parker, Nixon, Kristin Davis and Kim Cattrall.

El elenco además expresó su duelo. Parker fue una de las primeras en expresar su admiración hacia la actriz quien además se destacó en varios proyectos en Broadway como Hamlet, The Traveling Lady y Total Eclipse. “Hermosa Lynn, la Magda querida y necesaria de Miranda. Nuestra querida de Sex and The City. Talento, gracia e inspiración. RIP”.

Precisamente Willie Garson fue otro de sus compañero en reaccionar con un mensaje en las red social Twitter. “Dios la bendiga nuestra maravillosa Magda durante 15 años de episodios y películas, gracias por su amistad y su increíble talento”.

Para sorpresa de los fanáticos de la serie original de HBO, comenzó a filmarse la nueva temporada que será estrenada en 2022. “And Just Like That” contará con el reparto original a excepción de Kim Cattrall, quien se negó a intepretar de nuevo a “Samantha Jones”.

Algunas de las primeras escenas se han revelado en las redes sociales. En varias de ellas se muestra a las tres amigas, Miranda, Carrie y y Charlotte, derrochando estilos con sus atuendos, uno de los principales atractivos de la serie considerando que su protagonista es una fanática de la moda.

En otra de las escenas que se han conocido aparecen Carrie con su galán “Mr Big”, quienes vivirán nuevos retos como pareja. Durante la serie en TV, el personaje interpretado por Chris Noth, puso a prueba la paciencia y el amor de la protagonista, hasta que finalmente llegaron al altar durante la película “Sex and the city”.

