Bad Bunny y “Mañana es para siempre”: Conoce el montaje que se hizo viral

Una de las canciones más populares de Bad Bunny sirvió para musicalizar una escena de la aclamada telenovela mexicana “Mañana es para siempre”.

Bad Bunny se convirtió en uno de los máximos exponentes del trap. Con tan solo 27 años el cantante se abrió camino en la palestra musical con su original estilo e inigualable talento. En este oportunidad, su música llegó a colarse en una escena de “Mañana es para siempre” y las redes lo viralizaron.

La famosa telenovela mexicana fue estrenada en 2008 bajo la producción de Nicandro Díaz. Silvia Navarro y Fernando Colunga fueron los actores en encabezar la historia de amor que se ganó el cariño del público.

Sin embargo, los cibernautas utilizaron la canción de Bad Bunny perteneciente al álbum “X 100pre”; titulada “Si estuviésemos juntos” para musicalizar una escena de la emblemática telenovela.

En el montaje compartido a través de Tik Tok se puede ver a Silvia Navarro en el papel de “Fernanda Elizalde” con unos audífonos puestos y llorando mientras escucha parte de la letra de tema “Todavía yo te quiero; aunque yo sé que tú no vas a volver. Todavía yo te quiero aunque yo sé que eso puede j*der y tengo tu foto guarda”.

Además, el creador hizo el montaje bajo el contexto: “Yo en el 2050 cuando mis nietos me preguntes si conozco esa rola”.

Al poco tiempo de haberse compartido en la red social, el video se volvió viral y recibió diferentes reacciones de los usuarios, unos expresaron nostalgia por la escena de la famosa telenovela y otros se rieron al ver la relación entre la canción de Bad Bunny y la interpretación de Silvia Navarro.

“Recordando al que iba a ser su papá”, “Les diré que esta canción me recuerda a mi primer amor y les daré consejos que no tomarán porque no es joven y est*pido”, “Me mataría la nostalgia”, “Esa no porque lloro”, “Me recuerda a buenas épocas le diría lagrimeando”, escribieron los usuarios en el video que ha sido visto por más de 600 mil personas.

Tras 13 años del estreno del melodrama, el famoso montaje con la canción de Bad Bunny generó la duda sobre el verdadero contexto de la escena protagonizada por Silvia Navarro y Fernando Colunga, en los personajes de “Fernanda Elizalde” y “Franco Santoro”.

Aunque los personajes estuvieron enamorados durante su juventud. “Eduardo Juárez Cruz” se fue y regresó fingiendo ser otra persona con el nombre de “Franco Santoro”. En la escena que se hizo viral, ambos van a un restaurante en donde él le muestra una grabación en la que se revela que “Bárbara Greco” (Lucero) fue quien mató a su madre para poder casarse con el viudo y ser la heredera de la herencia.

“Esto que tengo aquí es la respuesta a todas tus preguntas y a todos tus temores”, dijo el personaje interpretado por Fernando Colunga antes de que Silvia Navarro se colocara los audífonos.

Silvia Navarro y Fernando Colunga se ganaron el cariño de la audiencia – Foto: Youtube

“Mañana es para siempre” es una de las telenovelas más populares de la pantalla chica mexicana. Tras casi dos décadas de su estreno, la historia sigue presente en la memoria de los fanáticos.

El aclamado elenco estuvo integrado por Lucero, Sergio Sendel, Rogelio Guerra, Guillermo Capetillo, Mario Iván Martínez, Dominika Paleta, Roberto Palazuelos, Carlos de la Mota, Ariadne Díaz, Arleth Terán, Aleida Núñez y por supuesto, Silvia Navarro y Fernando Colunga.

