Johnny Depp recibe el Premio Donostia

El miércoles 22 de septiembre por la noche el actor, productor y músico estadounidense ha recibido el máximo galardón honorífico del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que tuvo lugar en el País Vasco, España. Es la tercera vez que asiste al evento. Anteriormente, Depp participó en 1998 junto a Terry Gillian y el año pasado con el documental ‘Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan’.

“Recibir un honor tan prestigioso es muy emotivo, muy conmovedor. Me siento súper honrado”, declaró en un encuentro con la prensa internacional.

El actor de 58 años continuó elogiando al festival por “no comprar lo que ha sido, durante demasiado tiempo, una noción de mí que no existe”.

Refiriéndose a las acusaciones de mala conducta que fueron noticia en relación con su batalla legal con su esposa Amber Heard, admitió que estaba “preocupado” de que aparecer en el festival este año “ofendiera a la gente”, ya que insistió en que “no quería ofender a nadie”.

“No he hecho nada, sólo hago películas”, comentó Depp.

Cuando se le pidió que abordara el peligro de las noticias que se difunden constantemente en las redes sociales sin comprobar los hechos, Depp habló de su preocupación por la “cultura de la cancelación” y la “fiebre de los juicios rápidos dibujados por el aire contaminado”.

También dijo que “se nos ha ido tanto de las manos que podría prometer que nadie está a salvo. Ninguno de ustedes. Ni uno de ustedes, ni nadie que salga por esa puerta, mientras alguien esté dispuesto a decir una frase. Se necesita una frase, y luego no hay más terreno. Pero no es sólo a mí a quien le ha pasado esto. Le ha pasado a mucha gente”.

El actor Johnny Depp

“Cuando haya una injusticia, ya sea contra ti o contra alguien a quien quieres, o contra alguien en quien crees, levántate, no te sientes. No te sientes sobre ellos, te necesitan”, añadió.

Al llevar más de treinta años en la industria, coincidió en que “Hollywood ya no es lo que era”. Aunque estando dentro del sistema de estudios, trató de evitar los lados negativos, argumentando que “se dan cuenta de que son tan desechables como yo. Algunos más”. Dijo que “Hollywood ha subestimado grotescamente al público”, especialmente durante la pandemia del COVID-19.

No obstante, se alegra de haber anticipado los “fallos de diseño” del sistema.

“Me alegro de haberlos visto venir”, subrayó.

Para finalizar la rueda de prensa, el actor de 58 años retrocedió en el tiempo para recordar su trabajo con Tim Burton y dijo que “en este género [las películas de terror], puedes esconderte tras la máscara, el maquillaje, y puedes escapar de tu carga de gravedad. Pienso en Lon Chaney y su capacidad para desaparecer y convertirse en el personaje. Los trajes, las prótesis me alejan de mí mismo, me centran en el personaje y en sus decisiones”.

Y tras 50 minutos de reunión, se despidió con una revelación: “Hoy me siento más cómodo detrás de la cámara que en un tren siendo yo mismo”.