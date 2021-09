Kourtney Kardashian y Megan Fox protagonizan la campaña más hot

La temperatura subió al nivel máximo con la reciente sesión de fotos protagonizada por Kourtney Kardashian y Megan Fox para la campaña de Skims, marca de ropa de la socialité Kim Kardashian.

En topples, mordiendo una manzana y tocando sus piernas, ambas amigas aparecieron en las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En pocos minutos se sumaron miles de “likes” y los fanáticos elogiaron la belleza de la famosa del clan Kardashian y la actriz de Hollywood.

“Manzanas o cerezas”, escribió Kourtney Kardashian junto a las imágenes junto a la actriz. En la primera aparecieron con sexy ropa interior en color negro de la marc Skims mordiendo “la fruta prohibida”. En la siguiente foto se vieron con bikinis blancos mientras Kourtney le daba de comer en la boca a Fox.

La actriz de Hollywood además compartió otras imágenes de la sesión, donde ambas posaron en topples. “Kourt, para siempre no es suficiente. Bienvenida a nuestra SKIMS Cotton Shoot”, escribió la estrella de la serie de terror “Diavólica tentación”.

Kourtney y Megan han afianzado su amistad a raíz de la relación que mantiene la socialité con el baterista de Blink-182, Travis Barker. Ambos han compartido varias salidas, eventos y viajes con Fox y su pareja, el rapero Machine Gun Kelly.

¿Qué dirá el influencer Scott Disick, expareja de Kourtney? Este ha criticado la vida sentimental de la madre de sus hijos, según lo evidenció un mensaje enviado en Instagram al modelo Younes Bendjima en quien buscó apoyo para criticar a su expareja.

Pero este quedó al descubierto, ya que el modelo quien también salió con Kourtney, le respondió: “No me importa lo que haga con su vida mientras sea feliz. PD: No soy tu bro”. La reacción de Scott no solo motivó el rompimiento con su novia, la modelo Amelia Hamlin, si no que mostró los sentimientos que aún guarda por la socialité.

Tanto Kourtney Kardashian como Megan Fox compartieron con sus parejas en la reciente gala de los MTV VMA´s . En esta ocasión, la modelo y su novio, Travis Barker, hiciero su debut como pareja en la alfombra roja.

Ella llevó un minivestido Olivier Theyskens diseñado por Dani Michelle. Este en cuero negro llevaba mangas largas y un sostén ceñido, con lazos de cordones que iban desde el escote hasta el ombligo. Completó con un bolso Prada y accesorios de Lorraine Schwartz.

Ambos juntaron sus lenguas, se dieron un beso y juguetearon ante la prensa que no perdió detalle alguno del momento. Para muchos, representó un nuevo mensaje para la expareja de la empresaria de 41 años, tras criticarlos por besarse públicamente en un yate durante su viaje a Italia.

Durante el evento que reunió a lo mejor de la farándula estadounidense, la pareja se juntó con Megan Fox y Machine Gun Kelly, con quienes realizaron una divertida sesión de fotos en un sanitario. Besos y besos pareció ser el lema de estas fotos donde ambas parejas demostraron pura pasión.

La socialité parece disfrutar al máximo su relación con el exbaterista de Blink-182. La relación parece consolidarse cada día mientras que fuentes cercanas no descartan una próxima boda, la primera de la socialité, ya que nunca quiso casarse con Disick, el padre de sus tres hijos.

“Soy invencible cuando estoy con ella”, dijo Travis a Nilon Magazine. Luego le escribió en las redes sociales. “Me encantaría viajar tanto contigo. Quiero ir a Italia contigo, quiero a Cabo contigo, quiero ir a París contigo, quiero ir a Bora Bora contigo”.

