“Las estrellas bailan en Hoy”: Shanik y Nano lograron puntuación perfecta

Los famosos en el reality “Las estrellas bailan en Hoy” han sorprendido tanto al público como al jurado. Esta vez, Shanik y Nano llegaron al escenario para dar el todo por el todo con una danza que les mereció una calificación perfecta.

Ninguno de los dos tuvo un buen ensayo. Mientras que Shanik aseguraba que su compañero la había acusado, Nano aclaró que solo pidió a la coreógrafa no incluir tantas vueltas, ya que eso ocasionó críticas y la pérdida de su compañera.

De tanto practicar el baile, la famosa aseguró que terminó con una contractura, que ameritaron vendajes eléctricos. Esto también le ocasionó quemaduras en la espalda. “Me podrás hacer masajes, no sé si le tengas que hablar a tu esposa para pedirle permiso”, dijo en burla de la concursante Marycer Centeno.

Antes de salir a bailar, los familiares de la presentadora Shanik acudieron al programa para darle ánimo. Al ver a sus hijas y nietas, la famosa de emocionó sin dejar de abrazarlas. “Te queremos mucho, inspiras a todas las mujeres en tu familia y otras muchas mujeres, lo hemos visto cómo te han estado comentando en tus redes sociales”, dijo su hija Karla.

Luego su hija le comentó: “Siempre has sido inspiración, y ahora más porque te atrevistte a hacer algo que no todo el mundo se atreve. Gracias Nano, eres parte de nuestra familia”, expresaron a su compañero de baile en el programa.

Marisol González, participante en la primera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”, opinó como jurado invitada. “Te vi disfrutarlo más Shanik, las veces pasadas incluso en los ensayos veo que lo sufres mucho, que te quejas mucho. A mí me pasaba eso, y te quiero decir algo, si lo disfrutas más y te quejas menos vas a ver una diferencia abismal”.

El coreógrafo Luis Roberto dejó a todos asombrados cuando le levantó de su asiento y realizó una reverencia a los participantes en señal de aprobación. “Tan solo con esa cargada final me has dejado estupefacto. De eso se trata: trabajar, entregarlo, darlo todo, hacer lo tuyo disfrutarlo”.

“Lo hiciste con el alma y se vio”, le dijo la juez de caramelo, Andrea Legarreta, quien elogió el baile de Shanik. También felicitó a Nano por trabajar la paciencia y ser un compañero con la famosa, quien fue rodeada de sus nietas e hijas.

Marycer Centeno, la grafóloga de los famosos, se han convertido en una concursante polémica. Esto luego de pedirle a su compañero de baile, El Shulo, que llamara a su esposo para que que este aprobara el baile. “Yo no quiero que él piense que estoy haciendo algo indecente”, dijo la famosa con nervios.

En el reciente baile al ritmo del merengue, fue criticada por el jurado. El coreógrafo Luis Roberto consideró un desastre lo que vio en la pista pero ella no aceptó los comentarios y puso en duda su experiencia en el género. “Hace cuánto que baile el merengue, quién es el padre del merengue”, le interrogó.

Usted me está criticando con autoridad moral, decía la concursante mientras ella misma respondía las preguntas sobre el merengue. “¿Eso qué tiene ver con el baile, estamos trabajando el baile? No me tienes que venir a contar la historia, no me interesa la historia”, le contestó Luis Roberto, aunque lla puso en duda su autoridad.

