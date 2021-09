Linda Evangelista denuncia que quedó ‘brutalmente desfigurada’, después de un procedimiento estético

La top model Linda Evangelista ha dejado sorprendido al mundo, después de denunciar que ha quedado desfigurada, luego de practicarse una cirugía.

En un comunicado titulado “La verdad, mi historia”, la canadiense de 56 años compartió las consecuencias negativas que tuvo la criolipolisis a la que fue sometida.

“Hoy he dado un gran paso para corregir un mal que he sufrido y que me he guardado durante más de cinco años. A mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han seguido prosperando, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo que prometía”, explicó.

Y siguió, “aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, ‘irreconocible'”.

Linda Evangelista, ¿cómo es el procedimiento al que se sometió?

La criolipolisis es un tratamiento que se utiliza para eliminar la grasa localizada sin necesidad de pasar por quirófano usando una tecnología de enfriamiento.

Sin embargo, la modelo explicó que en su caso tuvo un efecto contrario: sus células grasas aumentaron, no disminuyeron

Linda también comentó que desarrolló hiperplasia adiposa paradójica (HAP), un “efecto secundario muy raro, pero grave”.

“He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP. Un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento”.

Esto genera depósitos de grasa endurecida en algunos pacientes de criolipolisis, y que tiene una prevalencia del 0,51% según algunos estudios. Debido a esto, los pacientes afectados desarrollan masas agrandadas de grasa en las zonas tratadas.

“El HAP no sólo ha destruido mi carrera”, continuó la exmodelo, “me ha sumido en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio. Me he convertido en una reclusa”.

“La HAP no sólo ha destruido mi medio de vida, sino que me ha sumido en un ciclo de profunda depresión y tristeza, y de odio a mí misma. En el proceso, me he convertido en un reclusa. Con esta demanda, intento pasar página para librarme de mi vergüenza, y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma”.

