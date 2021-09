Cómo fue la llegada de Manelyk a la casa de los famosos

Malenyk González, finalmente, como mucho se especulaba, ingresó a La casa de los famosos, este miércoles. La guapa actriz y exacashore impresionó al resto de participantes al hacer su aparición, pero a Celia Lora le provocó más que eso, pues le encantó ver a una cara conocida. Porque al igual que ella, también estuvo en Acapulco Shore.

Manelyk anticipó su participación en la controversial casa, con una publicación en su cuenta de Instagram. En la cual compartió la portada que utilizó la cadena internacional Telemundo para anunciar que formaría parte del reality show.

La guapa modelo escribió bajo el post lo emocionada que estaba por ser parte del show: “¡Se prendió!! siempre amazing!!”, se lee en la postal de Instagram de la influencer.

González entró en remplazo de Kimberly Flores, quien tuvo una escandalosa salida debido a la supuesta infidelidad de su esposo, Edwin Luna. Por ello, al ingresar a la casa, lo primero que hizo fue avisar a sus compañeros que ella va a cumplir con las mismas obligaciones que Flores. Por lo que también se reunirá con alguno de los equipos para hacer el reto de la semana.

Manelyk: “Me muero de ganas por ser tu amiga”

La llegada de Mani busca aumentar la emoción en el trama diario del reality. Y por cómo se apreció a través de los videos que se subieron a las redes, sus compañeros están felices con su presencia.

Como lo hizo saber la actriz venezolana Gaby Spanic, quien se lanzó a abrazar calurosamente a la influencer. Ante este hermoso gesto de la interprete, Mani de inmediato le dijo que muere por entablar una amistad con ella pues siente gran admiración por ella: “Me muero de ganas por ser tu amiga”, expresó.

Este seria un reto más y un nuevo reality a la lista de la influenciadora, quien hace poco subió un post recordando su participación en Resistire, 2019. “De las mejores experiencias de mi vida!!!! Aquí me quite el NO puedo de la boca, de la mente. ¡¡¡Todo lo que te propongan lo vas a lograr es cuestión de que te la creas, le pongas ganas, empeño y serás la mejor!!!! ¿¿¿Por cierto hace falta un reality no???, escribió bajo el publicación.

Descubre más: