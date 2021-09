“Me tengo que apurar”: Livia Brito habló de su sueño de maternidad

La protagonista de la telenovela “La desalmada”, Livia Brito, habló con franqueza de su sueño de ser madre. Esto luego de realizar una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos en las redes sociales.

La actriz no titubeó al decir que sí quería ser madre, luego que un seguidor la interrogó sobre el tema. “Quiero tener dos niños, una niña y un varón, si Dios me los da, pero ya que me tengo que apurar manos porque ya quiero embarazarme”, afirmó.

La cubana aseguró con picardía que practica en eso. “Hecho con amor, son bebés hechos con amor”, dijo entre risas. La artista, sin embargo no reveló quien le ha robado el corazón, tras sus conocidas relaciones sentimentales con otros famosos, como José Ron.

Instagram @desalmadatv

Más adelante también habló de su sueño frustrado, ya que siempre quiso ser veterinario. “Me hubiera gustado ayudar a los animales, o sea lo hago, pero me gustaría saber. Agarrar un perrito de la calle herido o atropellado y llevarmelo a mi clínica y operarlo”.

“De hecho, algún día quiero vivir en una finca, con una vaca, un cerdito, una gallina. Lo he dicho muchas veces y creo que quienes me siguen saben de qué estoy hablando… tener a mis bebés allá”, detalló la famosa quien se luce con su personaje de “Fernanda Linares”.

El sueño de convertirse en madre no es un tema nuevo para la actriz de 35 años. En sus redes sociales habló abiertamente sobre la posibilidad de recurrir a un tratamiento de fertilización que le permita tener hijos, incluso sola. “Voy a tener a mis hijos, y voy a hacer de mamá y papá, hay millones de mujeres solteras”.

En un entrevista citada por Xclusivas TV, Livia Brito aseguró que sueña con tener una familia. “Por ahí lo dije. Si literal no encuentro a un hombre que me sepa respetar u sea en toda la extensión de la palabra voy a tener a mis hijos”, destacó.

Al ser consultada por su independencia y la falta de un compañero en su vida, ella insistió: “Estoy cansada de que llegue un hombre a mi vida y que no funcione por cualquier razón, que al fin y al cabo si quiero tener un bebé, ser feliz y tener una familia no voy a esperar al príncipe azul”.

La actriz se luce en “La desalmada” con su personaje de “Fernanda Linares”, donde comparte créditos con Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos, Marlene Favela y el galán José Ron.

El elenco aprovecha cada minuto libre para compartir y relajarse con divertidos juegos que la actriz propone y comparte en su canal de Youtube donde ya suma más de 200.000 suscriptores. Uno de los retos más recientes fue “Comer, casar o matar”, interrogando a sus compañeros con otros nombres de personalidades.

Al consultar a Daniel Elbittar, estos elogieron a Laura Carmine para casarse y a Kimberly Dos Ramos para comer. “A Ale García la mato, no es personal”, dijo entre risas el actor quien interpreta a César Franco, otro de los aliados de la protagonista.

José Ron también se sometió al divertido reto, eligiendo a Maite Perroni para comérsela y a Camila Sodi la mataría. Luego todos bromearon al elegir para casarse a Livia Brito, su expareja y compañera en la telenovela.

TE PUEDE INTERESAR: