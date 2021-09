Conoce los momentos más recordados de Willie Garson en “Sex and the city”

En memoria del reconocido actor de “Sex and the city”, Willie Garson, hacemos un recorrido por sus momentos más icónicos en la serie

El pasado 21 de septiembre el mundo del espectáculo despidió a uno de los actores más queridos de Hollywood. Tristemente, Willie Garson falleció a los 57 años, luego de batallar contra el cáncer de páncreas que sufría desde hace años atrás.

William Garson Paszamant se consagró en el cine y la televisión con un sinfín de personajes, pero sin duda uno de los más recordados es el de “Stanford Blatch” en la icónica serie “Sex and the city”.

Nathen Garson, su hijo, confirmó la noticia con una conmovedora publicación dedicada a su padre, en donde podemos ver varias fotos del actor y hasta un video tocando trombón.

Willie Garson formaría parte de “And Just Like That…”

“Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”, escribió Nathen Garson en honor a su padre.

El inolvidable Willie Garson interpretó al mejor amigo de “Carrie Bradshaw” (Sarah Jessica Parker) durante seis temporadas y en las dos películas de “Sex and the city”, producciones en donde el actor se ganó el cariño de la audiencia gracias a su gran talento.

Recordemos las escenas más emblemáticas de Willie Garson en la serie

Stanford en un bar gay

En el icónico capítulo se puede ver a Stanford explorando por primera vez en el cibersexo, bajo el alias de “Rick9+”. En medio de una conversación acuerda con “Bigtool4u” de conocerlo en un bar gay.

Sin embargo, en su llegada al lugar el portero le pidió que se quitara la ropa. Aunque entró en pánico, tomó el riesgo para finalmente conocer a su amante cibernético.

Sin embargo, no fue necesito que llegara “Bigtool4u” ya que un guapo joven se le acercó luego de darse cuenta que eran los únicos usando ropa interior francesa.

Los reyes del baile de graduación

Luego de que Stanford se uniera a un comité para recaudar fondos para un baile, asistió junto a su mejor amiga para disfrutar de la noche que él mismo había logrado organizar. Sin embargo, ambos se convirtieron en la sensación de la noche y fueron coronados como rey y reina de graduación.

Aunque no se lo esperaban, Carrie y Stanford decidieron seguir disfrutando del evento, pero su novio, Marcus (Sean Palmer), llegó para reconciliarse después de una pelea.

Stanford y Anthony en navidad

En la primera película de “Sex and the city” la navidad fue realmente triste después de que Mr. Big dejara planta a Carrie en el altar.

Aunque Stanford y Anthony se declararon la guerra en varias ocasiones, ambos pasaron año nuevo en el mismo lugar en el que no conocían a nadie, así que lograron simpatizarse el uno al otro e incluso besarse cuando el reloj marcó las 12.

Liza Minnelli casa a Stanford

En la segunda película de “Sex and the city”, la boda de Stanford y Anthony acapara la atención de todos los personajes. Sin embargo, lo más recordado del capítulo fue cuando Liza Minnelli ofició la ceremonia como ícono gay.

Después de tantos traspiés Stanford pudo hacer realidad la boda de sus sueños junto al amor de su vida.

