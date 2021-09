Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebraron romántico aniversario

Una de las parejas más queridas de la pantalla mexicana es conformada por Angelique Boyer y el galán Sebastián Rulli. Ambos derrocharon romanticismo y pura pasión en la reciente celebración de su aniversario número siete.

Los famosos, quienes protagonizan la telenovela “Vencer el pasado”, demostraron que están más enamorados que nunca. En las redes sociales compartieron fotografías de muchas de sus escapadas a uno de sus sitios favoritos: el mar.

“WOOOOOW!!!! Hoy cumplimos 7 años “Vida de mi amor!! Nada más hermoso que tener una meta en común e ir juntos de la mano. Por muchos ciclos más como este. Te Amo!!”, escribió el actor junto a la imagen de ambos con atuendos playeros.

Angelique Boyer hizo lo propio con una galería de los momentos compartidos, en un recorrido por los siete años de amor. “Que les puedo decir… Nos amamos! A nuestra manera con nuestras locuras, construyendo un camino de paz. Lo mejor de esta vida es el amor, también valoramos el amor que nos dan la familia”.

Luego la actriz agregó: “Vida de mi amor @sebastianrulli. Han pasado solo 2.555 días desde el 23 de septiembre del 2014 día que estaba marcado como es posible este ensueño y amor sin igual. Con el tiempo valoro más y mejor un amor tan real. Te amo sin pretextos sin condiciones, TE AMO por completo”.

La pareja relató cómo inició de telenovela. Rulli recordó el momento en el que se percataron de sus sentimientos, exactamente tras una pausa en la temporada de la obra teatral “Los Hombres Son de Marte, Las Mujeres Son de Venus”.

“Creo que fue cuando ambos estuvimos solos, solteros… existió esa complicidad, de relajación a la hora de conversar. Lo nuestro se dio más que todo cuando nos extrañamos, cuando dejamos de vernos”, dijo aludiendo al tiempo en que estuvieron separados, cada uno en sus vacaciones.

Boyer fue más específica y recordó el momento que percató el flechazo de Cupido. “Teniendolo en Facetime, él en España y yo estaba en Francia, deseaba estar con él todo el tiempo”, dijo en entrevista en “Sal y pimienta”. También habló de los rumores de romance que surgieron cuando grabaron “Lo que la vida nos robó”.

“Cualquier contacto parecía otra cosa, pero era natural, era una amistad y los medios de repente empezaron a presionar y asegurar”, dijo la actriz. El galán también opinó de esta época donde fueron asediados por los medios “Realmente lo que opine la gente , tanto a mi como a ella, no es lo que nos cambia la vida”.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli transmiten su química en la pantalla. Esto los ha llevado a convertirse en la pareja protagonista favorita del público. A lo largo de su carrera han coincidido en el papel estelar en cuatro melodramas, incluyendo “Vencer el pasado”.

La actriz de origen francés, sin embargo, admite que las escenas de cama son las más difíciles al momento de trabajar juntos. “Creo que es más complicado cuando eres pareja porque quizás ya te ves de otra manera, puede causarte gracia. Siempre que me veo en escenas no me reconozco”.

Una pregunta muy recurrente para la enamorada pareja es la paternidad. Aunque Rulli es padre de un varón, muchos de sus fanáticos se muestran curiosos sobre un posible encargo de la cigueña en el corto plazo

Pero Boyer fue sincera y en reciente entrevista aclaró la razón por la que aún no se ha convertido en madre. “Admiro esa responsabilidad que pueden llevar las actrices, mis respetos. Creo que es algo que no debe hacer inconscientemente y en el momento que no creo que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de de ser mamá”.

