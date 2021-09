Chiquis Rivera lanzó fuerte mensaje a los que “se les hace fácil criticar”

Chiquis Rivera estalló ante las constantes críticas que recibe por parte de algunos usuarios en las redes sociales. La cantante ha sido objeto de señalamientos debido a su voluptuosa figura, pero ella asegura sentirse a gusto y no le importa el qué dirán.

Chiquis Rivera además de responderle a los que hablan mal de ella, aprovechó para dedicarle una canción a la colombiana Karol G. El motivo de la molestia de la hija de la famosa fallecida Jenni Rivera, se dio por su aparición en los Premios Billboard de la Música Latina.

Rivera: “Soy una mujer real“

Evento al que asistió luciendo un llamativo vestido amarillo, el cual resaltaba sus pronunciadas curvas. De inmediato comenzaron las opiniones en las redes al respecto del aspecto físico de la cantante y empresaria. Quien no se quedó callada y lanzó una contundente reflexión acerca del amor propio y el respeto que se debe tener con el prójimo.

“Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón”, escribió en sue cuenta oficial de Twitter,, agregando qué, “así que, a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan qué ¡me tienen sin c%jon#s! así como a Karol G. Me amo a mí misma y también deberían”, añadió.

Además dejó en claro que ella es auténtica y que no cambiará solo porque no le gusta a una minoría. “No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja, pero lo que sí soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos. De tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”, concluyó.

“Debe de adelgazar; que ya no trague”

La artista no solo ha sido víctima de las burlas y críticas de los internautas, sino también de artistas del medio, como Lyn May. Quien parece que la tiene como su mejor blanco. Pues ha emitido fuertes comentarios con respecto a la apariencia de Rivera.

La vedette causó polémica al indicar que Chiquis está pasada de peso de una manera discriminante: “Gorda, que ya no trague”. Y nuevamente volvió a señañar a la artista, asegurando que a su parecer es muy guapa, pero debe bajar de talla.

La bailarina exótica de 68 años, de ascendencia china, no solo se ha ensañado en contra de la cantante por haber sido galardonada en los Premios Juventud, sino que también indicó que esta vive de la sombra de la fama de su madre. Y esta vez fue en contra del aspecto físico de Rivera.

“Debería de ir al gimnasio”

“Sí, está bien que tuvo una mamá muy famosa, pero ¿a poco siempre va estar viviendo de la sombra de la mamá? Es millonaria, está guapa, está joven. Yo ya estaría en el gimnasio las 24 horas”, expresó Lyn.

También se tomó el atrevimiento de “aconsejar” a Janney, quien es intérprete de regional mexicano, para que se enfoque en mejorar su aspecto físico. “Porque no es fea, que se ponga a entrenar, es un consejo. Mi vida ponte a adelgazar. Duerme bien, come bien, cog* bien y adelgaza”, dijo, al tiempo que señaló: “¿Por qué no se busca un entrenador?”

En un encuentro anterior con la prensa, ya Lyn May había dicho qué: “Mira también a la otra gorda, que está allá, que se llama la Chiquis. Se debería de ir al gimnasio”, puesto que según May: “Una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, ¿cómo es posible que salga tan gorda al público? Debe de adelgazar, que ya no trague”, comentó la nacida en Acapulco sobre la cantante mexicoamericana.

