Laura Flores reveló qué le salvó la vida cuando se contagió de Covid

Laura Flores no pudo escaparse al virus que se convirtió en pandemia a principios del pasado año 2020. La actriz fue víctima del contagio junto a otros de sus compañeros, mientras estaban en las grabaciones de MasterChef Celebrity México.

Laura Flores contrajo la Covid-19, ya hace un mes, afortunadamente, no presentó ninguna complicación de salud y pudo superarla rapidamente. Además sin ningún rastro de secuelas, y ella dice saber cual es la razón de haber salido airosa de la enfermedad.

La famosa actriz de telenovelas, aseguró que fue gracias a la vacuna que ella pudo superar el coronavirus. Pues al momento de presentarse su contagio, ya ella había recibido las dos dosis del medicamento.

Reconoció además, que sí tuvo mucha preocupación sobre cómo iba a reaccionar su cuerpo. Y que le afectó emocionalmente pues tuvo que atravesar por la situación sola, obviamente, para no contagiar a nadie más.

“El miedo siempre está presente“

“Fue como si me cayera un balde de agua helada. Fue una impresión muy fuerte porque uno siempre tiene la idea de que no te pasará nada. Me preocupé muchísimo y me dio mucho nervio. Ya que pese a que estoy vacunada, uno no sabe si se pondrá mal o no. A pesar de toda la información que uno tiene, el miedo siempre está presente, y eso no es bueno porque te baja las defensas”, dijo en entrevista al medio TvyNovelas.

Flores contó que por suerte sus síntomas fueron los comunes: pérdida de olfato y gusto, presión en el pecho y congestión nasal. No presentó fiebres altas, pero el dolor muscular provocó que una operación de hace años le comenzara a doler.

“Yo tengo una rodilla operada que tiene unos clavos, y cuando me dio Covid sentí un dolor en la rodilla de muerte. Y no estaba haciendo ningún tipo de actividad porque estaba guardando reposo. Luego de salir negativa, la rodilla me seguía doliendo y he tenido que usar rodilleras e ir al médico”, comentó.

“Que se vacunen, y que sigan cuidándose“

A pesar de que ya está libre del virus, su olfato no ha regresado al 100%, y de las secuelas que presenta ninguna es de gravedad, como sí le ha pasado a otros. Además la artista dice sentirse afortunada por poder estar de nuevo en su casa, con sus hijos y trabjando en el programa, Así se baila, de Telemundo.

“Yo creo que la vacuna me salvó de ponerme peor”, aseguró Laura, al tiempo que motivó al público en general que confie en ella y en su ejemplo y acuda a inmunizarse.

“Primero que se vacunen, y segundo, que sigan cuidándose. Yo vivo en Florida, y hay mucha gente que ya no se coloca la mascarilla. Mis hijos tienen prohibido quitarse el cubrebocas en la escuela y ya hay muchos alumnos que se lo quitan. Yo lo uso para donde quiera que vaya, y sigo evitando lugares cerrados que estén muy conglomerados”, concluyó la actriz.

