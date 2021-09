Roger González revela por que no puede tener hijos aún

El querido conductor de “Venga la alegría”, Roger González, comentó los motivos por los que no puede formar una familia todavía

Durante una entrevista con TV Notas, el conductor mexicano confesó que sí están dentro de sus planes de vida formar una familia y casarse, pero en la actualidad aún no está abierto a la posibilidad por diferentes razones que se lo impiden. Roger González está en el punto más álgido de su carrera, no solo forma parte del popular programa “Venga la alegría”; también desarrolló un proyecto junto a Ismael Zhu y Daniela Obregón.

“Sí, me encantaría formar una familia, aunque eso no está ahorita en mis planes, pero definitivamente sí quiero compartir toda mi felicidad con alguien a quien ame y; sobre todo formar una familia. Sin embargo, creo que aún no es mi momento”, reveló el conductor recordado por su trayectoria dentro del Zapping Zone de Disney.

En la actualidad, Roger González está abocado a su carrera profesional. A sus 41 años son muchos los logros que ha alcanzado y por el momento dentro de sus prioridades está seguir cosechando grandes éxitos.

Roger González ha causado polémica al no revelar su edad

Foto: Instagram @rogergzz

La pandemia de Covid-19 lo hizo replantearse varios aspectos de su vida, por lo que decidió empezar a dedicarle tiempo a pequeños detalles que lo hacen feliz.

“Fue entonces cuando empecé a hacer las cosas que me fascinan y para las que antes nunca tuve tiempo, cómo cocinar, escribir y crear, lo cual me ayudó muchísimo a sanar los miedos e incertidumbres que nos trajo la pandemia. Así fue como produje la serie Génesis, que fue muy costosa y que no habría terminado si no me hubieran colaborado muchos amigos”, comentó Roger.

“Los 3 tragones”, uno de sus grandes proyectos

Uno de los proyectos más importantes de Roger González es “Los 3 tragones”, un canal en el que junto a “ El Chino” y Dani Obregón visitan diferentes restaurantes en busca de platillos originales llenos de sabor.

“Ahora nos vamos a España para conocer los mejores restaurantes en Madrid, Sevilla y Mallorca”, comentó el conductor, quien anteriormente ha revelado que la gran idea surgió durante la pandemia, como apoyo a los locales gastronómicos y a las personas que no tienen los recursos de visitar lugares costosos.

“Nos tuvimos que detener un poquito el proyecto a principios del año pasado, pero para marzo, abril, mayo, ya que cerraron todos los restaurantes y extrañábamos mucho esos encuentros entre amigos en la mesa; en las risas y esas pláticas pero en cuanto empezaron a abrir los restaurantes en cierto porcentaje dijimos: hay que apoyar. Chino tiene un restaurante de ramen y también tuvo que cerrar y sabemos muy de cerca cómo la pasaron toda la industria restaurantera, entonces en cuanto abrieron con todos los protocolos; nosotros fuimos los primeros en empezar a visitar restaurantes”, reveló.

El conductor es fanático de la comida japonesa, mexicana y argentina

Foto: Instagram @rogergzz

“Uno de nuestros objetivos es ayudar a reactivar toda esta economía que ha sufrido muchísimo. Sabemos que muchas personas no tienen la posibilidad de visitar lugares por diferentes motivos y es importante que a través de nosotros puedan conocer diferentes restaurantes, comidas, tradiciones, lugares de México; esas esquinas que a lo mejor no todo mundo conoce. Al final es conocer México”, reveló Daniela Obregón.

Son esa las razones por las que el conductor aún no está enfocado en formar una familia. Aunque sí está en sus planes a futuro. Por los momentos seguirá concentrado en seguir creciendo y apostado por su talento en los distintos proyectos que está encabezando en la actualidad.

A sus 41 años son muchos los proyectos que tiene en puerta

Foto: Instagram @rogergzz

Te puede interesar: