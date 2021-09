“Si nos dejan”: cuándo y dónde ver la telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva

Finalmente la tenovela “Si nos dejan“, llega a la pantalla mexicana. El éxitoso proyecto se estrenó el pasado julio en la cadena Univisión, con la protagonización de Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala.

Este triángulo amoroso revive la historia colombiana “Señora Isabel”, que narra la vida de una mujer con matrimonio aparentemente feliz y estable, hasta que descubre la infidelidad. Pese a las críticas de la sociedad y de su propia familia, decide rehacer su vida y priorizar su felicidad.

En ese proceso, “Alicia Montiel”, personaje de Mayrín, conoce a Martín Guerra (Marcus Ornellas) quien la cautiva pese a la diferencia de edad. En “Si nos dejan”, también se destacan Gaby Spanic, con el personaje de “Fedora”, una mujer mayor que encuentra el amor en el hijo de su mejor amiga.

La actriz venezolana habló sobre este personaje que marcó su regreso a las telenovelas tras más de siete años alejada. Cuando leí el casting me enamoré del personaje porque nunca lo había hecho. Es un personaje diferente que quería hacer, lo decreté, va a tocar un tema muy duro también que es el maltrato a la mujer, yo me enamoré del personaje”.

Otras sorpresa en el elenco en Susana Dosamantes, quien da vida a “Eva de Montiel”, madre de la protagonista. Se caracteriza por ser una mujer llena de prejuicios, creyente del matrimonio para toda la vida, interesada en mantener el estatus y la imagen de familia perfecta.

“Siempre hay que poner algo de nuestra vida real en el personaje, somos nosotros los que estamos interpretando, aunque este tenga vida de por sí solo y lo vayas creando y de momento crece más de lo que imaginas”, dijo la primera actriz.

Luego agregó que Eva es una madre que adora a su yerno, cosa rara pero lo adora, dijo entre risas. “Lo quiero mucho porque no lo aprecian en lo que realmente vale. Cualquiera puede cometer un error, uno debe entender que hay que perdonar”, dijo sobre el papel de Ayala.

El triángulo amoroso enre “Alicia Montiel” y su marido “Sergio Carranza” (Alexis Ayala) lo completa “Julieta”, personaje interpretado por la joven actriz Scarlert Grubert. Ella admitió que las escenas de cama fueron de las más difíciles pero también se mostro agradecida por darle vida a una mujer moderna, independiente y emprendedora.

“Voy a decir algo de Sergio Carranza para que todo el mundo tenga como ganas de verlo: él está enamorado de dos mujeres… El protagonista de Si nos dejan es Si nos dejan, no hay un personaje que no tenga un peso, una historia, que no vaya avanzando”, dijo el actor mexicano en Univisión.

La telenovela “Si nos dejan” fue un éxito en la pantalla estadounidense y aspira a repetir la hazaña con estreno en México. El melodrama comenzará a transmitirse este 1 de noviembre en el horario estelar, 9:30 p.m. a través de la señal de Las Estrellas TV.

El tema principal del melodrama es interpretado por la pareja del año, Belinda y Christian del Nodal, quienes sorprendieron con una versión moderna y romántica de la canción autoría del mexicano José Alfredo Jiménez. Este tema ha sido interpretado por cientos de artistas, entre estos Luis Miguel.

