Silvia Navarro muestra su increíble rutina de pole dance

La actriz mexicana, Silvia Navarro, vuelve a sorprender a sus fanáticos mostrando sus dotes para la disciplina de pole dance. La famosa protagonista de éxitos como “Cuando me enamoro” y la serie “La suerte de Loli” sumó elogios al compartir un reciente video.

En la grabación apareció con un minishort y top escalando con sexys movimientos y realizando sus piruetas con una total destreza. “Cosas hermosas”, escribió en las redes sociales donde el momento se viralizó con rapidez.

Los comentarios se sumaron al instante. “Esoo”, le comentó Jacky Bracamontes con quien compartió créditos en la serie de Telemundo. También le escribieron Fernanda Castillo con varios emojis mientras que Syilvia Sáez le expresó: “Ay ya, Navarro! Paraaaaa por Dios! Todo haces bien!”.

Silvia Navarro comenzó a practicar pole dance a raiz de su personaje en la telenovela “Mi corazón es tuyo”, donde interpretó a “Ana”, una bailarina exótica que consiguió empleo de niñera en la casa de galán interpretado por Jorge Salinas.

Desde entonces se ha convertido no solo en su hobby si no en uno de sus secretos para mantenerse en forma a sus 43 años. “No saben la cosa más padre que es el pole dance. Es un trabajo que se hace para una y ya si luego lo compartes es tu gusto, pero es primero el placer personal de conocer tu cuerpo”, dijo en una pasada entrevista.

En la telenovela “Mi corazón es tuyo” la actriz decidió no recurrir a dobles y subirse al tubo con mucha sensualidad. A propósito de la retransmisión del melodrama, la famosa habló de su etapa de aprendizaje y del trabajo ardio que implicó.

“A mi me encantó, lo recomiendo amplíamente. Yo diría que es meditación y movimiento, para mí ha sido una gran experiencia, la fuerza que manejas, el equilibrio y el estar”, agregó en el programa Cuentamelo ya. La telenovela mostró la faceta más divertida y maternal de la actriz quien se convirtió en la niñera de siete niños, hijos de “Fernando Lascuráin” (Salinas).

La recordada telenovela se transmitió por primera vez en 2014 y repitió cuatro años después. La famosa siempre ha hablado maravillas del proyecto que además implicó un reto físico. “El pole dance donde yo lo tomo es concetrarte en tí, cuidarte, saber cómo te mueves… a mí siempre me ha gustado el ejercicio y este me parece que además me ayuda a sentirme linda”.

Silvia Navarro se destacó en el reciente proyecto de Telemundo, “La suerte de Loli”, donde compartió papel estelar con Osvaldo Benavides, el recordado “Nandito” de María la del barrio. La serie mezcló comedia con drama e incluyó a varios famosos como Paulina Rubio y Adamari López.

En esta historia Navarro interpretó a una exitosa ejecutiva en una reconocida emisora de radio en la ciudad de Miami. Toda su vida cambia tras la muerte de su mejor amiga, interpretada por Jacky Bracamontes, quien le deja sus dos hijos al cuidado.

“Yo me identifico en todo con Loli, ella sería todo lo que me hubiera pasado si no me hubiera embarazado”, dijo la actriz sobre su personaje. En el set vivió muchas experiencias con sus compañeros en la serie, filmada en plena pandemia. “No podíamos darnos besos, no se puede”, recordó la mexicana.

“La suerte de Silvia es que tengo salud, tengo trabajo, tengo a mi hijo y a una gran familia que es Telemundo, afirmó Navarro en el programa Latinx Now sobre sus nuevos proyectos con la productora estadounidense.

