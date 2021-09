Este es el personaje por el que Chayanne y Antonio Banderas debatieron

El reconocido actor español, Antonio Banderas y Chayanne hicieron el casting para protagonizar la película “La Leyenda del Zorro” en 2005

Chayanne y Antonio Banderas tiene una gran particularidad, además de ser dos exitosos artistas, ambos son considerados los galanes más cotizados de la industria.

Chayanne estuvo a punto de protagonizar “La Leyenda del Zorro” en 2005

Foto: Instagram @chayanne / @antoniobanderasoficial

Por su parte, el cantante puertorriqueño ha construido una fructífera carrera musical en más de 40 años de trayectoria. Aunque en 1994 debutó en la pantalla grande en el filme “Linda Sara”, su mayor reconocimiento llegó gracias a su grandiosa participación junto a Vanessa Williams en “Baila Conmigo” en 1998.

Posteriormente, Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, participó en un casting para protagonizar “La Máscara del Zorro” y así darle continuidad a su carrera en el cine. Sin embargo, a pesar de que tuvo muy buena receptividad, justo en el transcurso de las audiciones el filme cambió de productor y la dinámica cambió. Así que finalmente eligieron a Antonio Banderas para el papel de “El Zorro”.

Antonio Banderas protagonizó el filme junto a Catherine Zeta- Jones

Foto: Youtube

“Hice el casting para “El Zorro”, hubo una muy buena intención cuando hice lo del casting, pero cambiaron de productor, después estaba de gira y ya no pude ir al nuevo casting, me hubiese encantado hacer la película, pero Antonio Banderas hizo un estupendo trabajo”, comentó el cantante durante una entrevista con Chente Ydrach en Youtube.

Aunque estuvo bastante cerca de encabezar el exitoso filme dirigido por Martin Campell y protagonizado por el actor español junto a Catherine Zeta-Jones. Hasta el momento “Baila Conmigo” ha sido su última participación en la pantalla grande. Sin embargo, a pesar de que no ha salido en cuadro, en 2010 le dio voz al personaje de “Flynn Rider” en “Rapunzel”.

Próximamente regresará a la pantalla después de 11 años como actor de doblaje en la película animada “Sing 2: Ven y canta de nuevo” que llega a los cines en enero de 2022.

A sus 53 años Chayanne continúa sumando logros a su carrera. Su melodiosa voz y su habilidad en el baile lo han catapultado a la fama a lo largo de más de cuatro décadas. Por otro lado, se ganó el cariño de la audiencia luego de haber participado en más 10 telenovelas en diferentes países, como México, Puerto Rico, Argentina y Estados Unidos.

El actor debutó en la pantalla chica en 1980 en el melodrama “Generaciones”, como protagonista juvenil con tan solo 12 años de edad. Sin embargo, una de sus participaciones más recordadas fue en la telenovela mexicana “Volver a empezar” junto a Yuri.

Su último proyecto en televisión fue en la telecomedia argentina “Los únicos”, en donde realizó un cameo en 2011.

Durante la entrevista el cantante reveló cual ha sido su secreto para lograr una exitosa carrera y le dio el mérito a su dedicación. “Empecé chiquito, fui afortunado, porque la vida me trajo a esto […] yo no lo busqué, no fue que fui a un casting, no fue que a mis papás les gustaba mucho la música y me llevaron. Les gustaba la música tanto como a todos los puertorriqueños que nos gusta la música”.

El cantante comentó que en Puerto Rico la música se respira por todos lados, bien sea en la casa o incluso en el ámbito religioso, lo que sirve como vehículo para ver en que te puedes desarrollar. Es así como Chayanne se ha mantenido durante años como uno de los cantantes más aclamados de la industria musical.

Te puede interesar: