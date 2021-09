“El retador”: cuándo y dónde ver la semifinal

El programa de talentos “El retador” se acerca a su esperado final. Tras varias semanas de competencia, el público ansía conocer los campeones definitivos en las categorías de canto, baile e imitación.

Consuelo Duval se luce como anfitriona mientras que el jurado está integrado por los íconos de la música Lucero y Manuel Mijares, así como la talentosa actriz mexicana Itatía Cantoral.

“Todo arde en El retador”, expresa la promoción del programa donde se destacan los actuales campeones del programa. Entre estas Irlanda Valenzuela, quien tras tres semanas mantiene el trono en la categoría de canto con un premio acumulado de 700.000 pesos.

La joven de Sonora aceptó el reto de la talentosa Diana Villamonete. Así fue quedó invicta gracias al voto del público a quien agradeció antes de volver a sentarse en el trono, por tercera vez. La exparticipante de “Pequeños gigantes” no puedo contener las lágrimas.

En la categoría de baile darán el todo por el todo la pareja integrada por Jonathan y Paula, quienes lograron arrebatarle el trono a Bunkers. Los bailarines fueron elogiados por el público quien dio su mayoría de votos.

El joven consideró a la bailarina Lina Marcela su compañera ideal, pero u accidente infortunado lo juntó con Paula. “Ahí apareció mi salvación, una mujer con un talento increíble que fue mi alumna. Aquí venimos a demostrarle que cuando se tiene un sueño nada lo detiene”.

La pareja de baile ya tiene un bolsa acumulada de 500,000 pesos, y cientos de elogios de la audiencia y el jurado del reality. “Muchas felicidades!!!! De verdad que me hicieron brincar de la emoción . Son grandes”.

La gran seminifinal de”El retador” será este 26 de septiembre y se transmitirá en el canal de Las Estrellas TV en horario 8:30 p.m. La expectativa está al máximo entre los seguidores quienes envían mensajes de apoyo a sus concursantes a través de las redes sociales.

“Ojalá gane Irlanda Valenzuela y la sigan apoyando para que grabe un disco después de su participación en este programa ,en serio es una lástima que con ese talentazo, hasta el día de hoy no ha tenido el apoyo que se merece…”.

Una de las categorías favoritas del público es la de imitación. Tras dos semanas en el trono y luego de desplazar a Paulo Rojas, quien interpretaba a Miguel Bosé, la peruana Noelia Calle se “rajó” y se despidió de la competencia “El retador” con 100.00 pesos.

La joven admirada por su imitación de Yuri no aceptó el duelo a muerte de Karla Delfín quien llegó al escenario con una gran peluca y traje rojo brillante copiando a la intérprete Amanda Miguel. “No acepto el reto, porque tengo muchos objetivos. Vine con una finalidad, me voy muy contenta, no pensé estar en ese trono”.

Pese a “rajarse” de la competencia, Noelia volvió a convertirse en Yuri para interpretar el tema “Corazón, corazón”, mientras que el público y el jurado la despidieron con aplausos. La nueva campeona, con la imitación de Amanda Miguel ya acumula 400.000 pesos.

En las redes sociales muchos criticaron la decisión de Noelia y hasta consideraron injusto haber destronado al chileno Paulo Rojas, imitador de Miguel Bosé, quien fue elogiado por el jurado. “Miguel Bosé fue superior, un error grandísimo”, escribió un seguidor.

