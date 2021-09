Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija a dos años de su muerte

Rocío Sánchez Azuara siente cada 23 de septiembre con mucho dolor, pues ese trágico día falleció su querida hija Daniela, ya hace dos años. Y con motivo de esa triste fecha, estuvo en una entrevista para el medio TVyNovelas, en el cual contó cómo enfrenta el ya no poder tener a su ser querido.

Daniela perdió la batalla ante las complicaciones que le trajo el lupus eritematoso sistémico, en 2019. Sobre eso estuvo conversando la conductora de televisión, pues reconoció que es una lucha interna la que ha estado llevando porque no acepta haberse despedido de su hija por la terrible enfermedad.

“Es algo que no se quita ni se va a quitar. Ni siquiera hay un nombre para eso. O sea, si me quedo sin marido me quedo viuda, si me quedo sin papás me dicen huérfana, pero si me quedo sin una hija físicamente no hay un nombre asignado”, comenzó explicando la animadora.

“Todos los días le dedico el programa a mi hija y a mi madre“

Además, Sánchez ha tuvo que sufrir otra gran pérdida cuando no había pasado muy bien lo de Daniel, pues su madre también perdió la vida hace unos meses: “Yo sé que el dolor siempre va a estar presente, pero tengo que vivir el proceso. Todos los días le dedico el programa a mi hija y a mi madre. Porque mi mamá se fue en noviembre del año pasado”, contó.

Pero Rocío en medio de su dolor, encontró la manera de ayudar a otras personas, por medio de una fundación, y en honor a su hija. “Existe desde hace mucho tiempo, se llama Anaer. Se creó desde que Daniela fue diagnosticada a los 12 años; no fue mi idea, fue idea de su médico. Y esta fundación no solo es para personas con enfermedades como el lupus, sino enfermedades de tipo reumatoide”, explicó.

Contunó indicando que ella colabora para que la institución sin fines de lucro pueda a ayudar a quienes más lo necesitan: “La fundación existe, simplemente los recursos son los que no terminan de llegar Tratamos y recibimos ayuda en algún momento de Fundación Azteca, fue importante, pero ninguna ayuda es suficiente para este tipo de padecimientos”, dijo Rocío.

“Que tu voz seguirá en mi mente“

“Siempre he sido una persona que expresa lo que siente. Porque de donde vengo, la vida es así. Yo nací en la Huasteca Potosina. La comunidad de la que me rodeé es gente con el alma muy pura, gente buena, gente que donde te agarraba la hora de la comida, ahí podías comer. Por eso esa sensibilidad siempre ha existido en mí”, relató la conductora.

Fue hace ya dos años que Sánchez comunicó a través de sus redes sociales que su hija había muerto productor de su complicada enfermedad. Y manifestó su intenso dolor dedicándole un mensaje de despedida:

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo. Que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez”.

