“Sex Education”: Conoce las raíces de Ncuti Gatwa, el actor que le da vida a “Eric”

A través de su personaje en “Sex Education” Ncuti Gatwa dejó plasmado lo difícil que es ser gay en África

Ncuti Gatwa es uno de los actores más relevantes de la serie de Netflix, “Sex Education”; el peso de su personaje lo ha llevado a convertirse en una figura de interés para todos. Sin embargo, a lo largo de su corta pero exitosa carrera ha demostrado ser bastante reservado con su vida privada.

El actor nació en el continente africano en 1992, específicamente en Kigali Ruanda; pero debido a los constantes daños de la Guerra Civil y el hostil ambiente por la presencia de guerrilleros, sus padres decidieron emigrar a Escocia cuando era tan solo un niño. Fue en el Reino Unido donde descubrió su pasión por la actuación y en el lugar donde se formó profesionalmente.

Gracias a su aclamada interpretación en “Sex Education” su nombre ha adquirido bastante reconocimiento en la industria artística. Ncuti Gatwa le da vida a “Eric Effiong” un joven que pese a todas las dificultades que se le presentaron luchó por sus derechos como una persona homosexual; pero para eso tuvo que enfrentarse a su padre. Sin embargo, siempre recibió el gran apoyo de su gran amigo Otis (Asa Butterfield).

Durante la segunda temporada vemos como tuvo su primera relación con Rahim (Sami Outalbali). Sin embargo, la presencia de Adam (Connor Swindells) siempre le generó cierto nerviosismo aparte de bullying; lo que finalmente terminó en un noviazgo.

A lo largo de la tercera temporada se aborda una nueva problemática que muestra las limitaciones de la comunidad gay en Nigeria; tras realizar un viaje familiar para asistir a la boda de un primo. Es así como a través de su personaje queda plasmado como la homosexualidad es un tabú en el continente africano y en algunas partes en específico es considerado un crimen.

Aunque Ncuti Gatwa nunca ha revelado ningún detalle sobre su sexualidad, su maravillosa actuación le ha dado visibilidad a la terrible problemática que se viven en África. Durante una entrevista con Variety el actor comentó su compromiso por mostrar ciertas realidades a las que no se les ha dado cabida. “Siempre me ha gustado estar involucrado en este tipo de trabajos que te hacen sentir empoderado al trabajar y estar rodeado de muchas personas de color”, expresó

“Ya estábamos allá y me emocioné porque sabía que estábamos por mostrar una parte de la cultura de mi gente que casi no se muestra. Me sentí poderoso como actor y ser humano, estaba de regreso en casa y creo que no muy a menudo se ve una celebración africana específica; por ejemplo, las bodas de nuestra gente se representan bajo el paraguas de todo el continente. Por eso usamos colores verdes, naranjas, todo lo que acentuara que estábamos en Nigeria, no en toda África”, añadió posteriormente.

La llegada de Eric a un antro gay clandestino y vivir el acecho de un taxista homofóbico fueron tan solo dos reflejos de una realidad que enfrentan los africanos hoy día. Incluso en los diarios nigerianos aseguran que los homosexuales pueden recibir hasta 10 años de cárcel al ser descubiertos en bares clandestinos.

Por otro lado, el diario El País reseña que las manifestaciones por parte de la comunidad LGBT+ pueden terminar en pena de muerte. Es por eso que el personaje interpretado por Ncuti Gatwa en “Sex Education” se ha ganado el respeto y la atención de la audiencia.

Te puede interesar: