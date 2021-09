Lo que dijo Sylvia Pasquel sobre su madre

Sylvia Pasquel salió a aclarar las especulaciones que se generaron por las recientes declaraciones de su madre, la reconocida actriz, Silvia Pinal. Y es que con motivo de su cumpleaños número 90, conversó con la prensa a quienes les aseguró que tiene un novio.

La confesión de Slivia Pinal llamó la atención de todos, pues a su avanzada edad dijo estra feliz y enamorada: “Pues yo llego a mi edad bastante bien. Yo me siento bien, además puedo comer, puedo beber, puedo bailar, puedo amar”, afirmó Pinal al periodista del programa Hoy.

“El novio que tengo me gusta como es“

A quien además le aseguró que tiene novio y lo describió como todo un caballero detallista y guapo:“Cómo me gustaría ¡Cómo me gusta. El novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático. Le gusta cantar; tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto”, dijo entre risas.

De inmediato se comenzó a rumorar sobre el nuevo amorío que tendría la famosa actriz, pero su hija mayor se encargó de desmentir a su propia madre: “Es muy cotorra mi mamá. ¡Imagínate un novio a estas alturas! ¿Los dos en sillas de ruedas o cómo? No es cierto, lo que pasa es que con Cravioto, quien es el que siempre le lleva las mañanitas le dice que es su novio, pero es una broma, ya la conocen”, dijo al programa Sale el Sol.



Sylvia: “¡Te amo infinitamente mamá!“

Lo que sí es cierto es que el pasado 13 de septiembre, Silvia cumplió 90 años, y lo pasó en compañía de sus seres queridos. Quienes también a través de las redes sociales dedicaron hermosas palabras a la artista. Una de ellas fue su nieta Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

“Hoy cumple años la reina de mi corazón. La que me enseña día a día que el amor incondicional existe. Gracias por ser un ejemplo de vida e inspirarme cada segundo que paso junto a ti”, afirmó la hija de Luis Miguel y continuó: “Mujer luchadora, perseverante, noble y cariñosa. Te admiro de sobremanera. Doy gracias a Dios cada día por darme la oportunidad de tenerte conmigo. Por muchos años más de risas, anécdotas y momentos inolvidables juntas”, escribió en su cuenta de Intagram.

Pasquel también le dedicó un mensaje a su madre, a través de su cuenta de Twitter: “¡Feliz cumpleaños mamita preciosa! Me siento muy afortunada y feliz de que sigas con nosotros, es un gozo poder abrazarte, besarte y escuchar todos tus consejos. Hoy y siempre te celebro mi diva preciosa, ¡Te amo infinitamente mamá! Felices 90, Silvia Pinal”, escribió.

