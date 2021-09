Celebridades mexicanas que abusaron de los procesos estéticos

Conoce los famosos que la han pasado mal tras someterse a cirugías estéticas

Son muchas las celebridades mexicanas que han apostado por los procesos quirúrgicos para mejorar ciertas imperfecciones de su físico que les causa incomodidad. Aunque la juventud no es eterna, en varias ocasiones distintas operaciones estéticas pueden llegar a ser la solución para retenerla por un poco más de tiempo.

Aunque todo siempre tiene un riesgo, ese no ha sido un motivo de peso para que los artistas decidan renunciar a las cirugías pese a las dificultades que se puedan presentar. Es por eso que algunas celebridades mexicanas se han arrepentido posteriormente por no haber obtenido un resultado favorable tras la intervención.

Incluso algunos han recibido burlas por parte de los fanáticos por los abruptos cambios en sus rostros y cuerpos. Conoce algunos de los casos más conocidos en la industria artística mexicana.

Lyn May es una de las personalidades que más cambió tras someterse a cirugías estéticas. En varias oportunidades la vedette ha compartido fotografías de su juventud y puede ser hasta difícil saber que es ella por la diferencia en su rostro. Anteriormente sus facciones se veían muchos más delicadas que en la actualidad.

A sus 68 años, la actriz ha revelado su arrepentimiento luego de enterarse que en lugar de colágeno le inyectaron aceite de cocina en la cara, lo que le inflamó y deformó la piel.

Lyn May era conocida como “La Diosa del Amor” por su belleza – Foto: Instagram @lyn_may

La actriz de 50 años Carmen Campuzano es otro de los casos de celebridades mexicanas que han puesto en riesgo su salud por los procesos estéticos.

Luego de una bacteria, excesos y un accidente automovilístico su nariz quedó irreconocible. Incluso, el caso de la actriz llegó al programa “Botched” conocido por resolver casos de cirugía plástica bastante complicados.

Sin embargo, el reconocido doctor Paul Nassif le comentó que su nariz era un hoyo negro y que a falta de tabique no se podía hacer nada. “Dentro de tu nariz no hay tabique y eso es lo que usamos para alargarla. Pocas veces he estado en esta posición. Lo que te voy a decir me causa mucha tristeza. No veo la manera en que pueda ayudarte. Lo lamento tanto, los riesgos son muy altos”, comentó Nassif.

Carmen Campuzano se sometió a unas ocho operaciones de nariz para intentar mejorar su apariencia

Foto: Pinterest

Irma Serrano, mejor conocida como “La Tigresa”, es otro de los ejemplos más cercanos de la farándula mexicana. La actriz se ha sometido a múltiples cirugías que le han cambiado su rostro por completo. Entre algunas de las operaciones destacan: la nariz, los pómulos, la boca y los refrescamientos faciales.

La icónica actriz mexicana quiso detener el paso del tiempo pero lo que en un principio fue una solución, terminó siendo un verdadero desastre.

La Tigresa tiene 87 de años de edad – Foto: Youtube

Verónica Castro se ha realizado alrededor de 10 cirugías a pesar de ser considerada como uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana.

La nariz, el rostro, el cuello, los párpados y sus labios son algunas de las áreas de su cuerpo que la actriz retocó con operaciones estéticas. Sin contar con el aumento de busto, las liposucciones y las aplicaciones de botox para reducir la aparición de líneas de expresión.

La actriz mexicana es una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional

Foto: Las Estrellas

Lucía Méndez es otras de las celebridades mexicanas considerada como uno de los rostros más lindos de la industria artística. Luego de enfocarse en retrasar los signos de la edad a través de procesos estéticos, los resultados fueron poco favorables. Realmente sus hermosos rasgos faciales por los que fue nombrada como “El rostro del Heraldo de México” en 1972 quedaron en el pasado.

Lucía Méndez reveló no haber quedo conforme con la rinoplastia que le realizaron – Foto: Pinsterest

