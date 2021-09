“La casa de los famosos”: Celia Lora se salva de la eliminación por segunda vez

El reality show “La casa de los famosos” ha sumado nuevas emociones en la última semana. No solo con la llegada de Manelyk González, en el lugar de Kimberly Flores si no además en la ceremonia de salvación en víspera de otra eliminación.

La actriz Verónica Montes, como líder de la semana, debió escoger a uno de sus compañeros nominados, y así salvarlo de la noche del riesgo de salir del programa. Entre los nominados eligió a su amiga, Celia Lora, dejando en peligro a Alicia Machado, Christian de la Campa, Cristina Eustace y a su galán, Jorge Aravena.

“Quiero decirles que esto no es nada personal y al final esto es un juego. La persona que quiero salvar es alguien que desde un principio hemos encajado, tenemos una amistad muy bonita, escuchándome, compartiendo momentos bonitos, es una persona muy divertida”, dijo al revelar su decisión.

Luego agregó: “Estoy segura de que con esta persona tendrá una amistad allá afuera”. Celia Lora es salvada así por segunda vez de la ceremonia de eliminación, luego de que Gaby Spanic le diera a su voto como la pasada “líder de la semana”. Este gesto molestó a su paisana Alicia Machado quien la declaró una rival dentro de la competencia.

El actor venezolano Jorge Aravena no expresó decepcionado por la decisión de su amiga, e incluso no descartó que sea él quien termine saliendo de “La casa de los famosos”. Luego aprovechó un momento a solas con la actriz para sincerarse.

“Sin mala onda lo que te voy a decir… ya van cuatro veces que lo haces, que estamos conversando y como no te parece, te levantas y te vas. No se me hace bien eso porque no se ha terminado la conversación, yo creo que las cosas hay que terminarlas porque de lo contrario queda todo el aire”.

Verónica Montes lo escuchaba con atención mientras que el actor le expresaba su molestia. “Es una observación que te hago, ya si es tu estilo queda de tu parte”, pero la actriz le replicó: “Eso lo hago para no explotar”, expresó.

Aravena pidió además el favor a Montes de no salvarlo de la nominación. “Te lo estoy poniendo más fácil con Celia, no es asunto tuyo si no que te lo estoy pidiendo… te noto inquieta por eso, yo creo que cada quien tiene un espacio en la vida de alguien, o un valor y hay cosas que no tienen competencia”.

La nueva integrante de “La casa de los famosos”, Malenyk González, también ha dado de qué hablar solo días después de su llegada. La influencer y cantante se ha sincerado sobre sus sentimientos hacia los galanes de la casa, especialmente Kelvon Rentería.

“Mi hijo postizo es muy guapo”, dijo Gaby Spanic refiriéndose a Roberto Romano, pero Manelyk le contestó que “es cero su tipo”. Spanic también elogió a Rentería diciendo que es una persona honesta y con un corazón enorme además de sensible.

“Papacito estamos hablando de tí, decía Malenyk sin quitarle los ojos de encima a Rentería quien estaba concentrado en la cocina. “Pero estamos hablando cosas buenas”, dijeron entre risas la influencer, Spanic y la líder de la semana, Verónica Montes.

La exparticipante de Acapulco Shora ha intentado acercarse a Kelvin. En la reciente fiesta dentro de la casa ambos se acercaron y conversaron sobre su situación sentimental. En las redes sociales los fanáticos reaccionaron. “La veo bien emocionada, es lo que necesita Mane, un dude como Kelvin, estable, deportista y bien portado”.

