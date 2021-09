Super Mario Bros: todos los detalles de la nueva película animada

El fontanero más popular en la historia de los videojuegos tendrá una nueva película animada: Super Mario Bros. La fecha de estreno y el elenco que estará en esta producción se revelaron lo que emocionó al público que ha estado ansioso por este momento.

La nueva película animada del famoso personaje contará con las voces de destacados artistas. Chris Pratt y Charlie Day interpretarán a los hermanos protagonistas Mario y Luigi. Es la historia de dos fontaneros sumergidos en un mundo de enemigos y fantasía.

Instagram @multinerd

Anya Taylor-Joy prestará su voz a la princesa Peach, la rubia que a menudo cae las garras del villano Bowser, el cual tendrá la voz del actor de Hollywood, Jack Black.

Black es conocido por protagonizar películas como “Nacho libre”, también como Gulliver en el filme “Los viajes de Gulliver”. Algunas de sus actuaciones más famosas han sido en producciones animadas como “Po” en Kung Fu Panda.

Charlie Day, por su parte, también tiene experiencias en las producciones animadas. Las más famosas donde ha participado son las dos ediciones de Lego, donde prestó su voz a “Benny”, el astronauta. También se destacó en “Titanes del pacífico”, en sus dos películas.

Completan el elenco de Super Mario Bros, Seth Rogen como Donkey Kong; Keegan-Michael Key como Toad: Fred Armisen como Cranky Kong; Kevin Michael Richardson prestará su voz a Kamek y Sebastian Maniscalco como Spik, reseñó el medio Variety.

“Mario y Luigi son dos de los héroes más queridos de toda la cultura popular. No sentimos honrados de trabajar estrechamente con Shigeru Miyamoto y el equipo ampliamenrte creativo de Nintendo para dar vida a estos personajes en una película animada”, expresó Chris Meledandri, fundador y director de Illumination.

El ejecutivo reveló además que la película animada se estrenará en cines en diciembre de 2022, a través de Universal Pictures que financia el proyecto junto con Nintendo. Además resaltó que cada actor fue elegido por su capacidad el espíritu único de cada uno de sus personajes icónicos, dijo a la publicación.

“Estamos colaborando con Chris y su experimentado equipo no solo para crear una película con licencia de personajes, si no una nueva pieza de entretenimiento que da vida a Super Mario Bros en la pantalla y permite que todos disfruten, conozca o no el video”, citó Variety al director de Nintendo sobre Super Mario Bros.

Mario Bros es el personaje ma´s conocido y querido en el mundo de los videojuegos. Surgió hace 25 años del título Donkey Kong también ideado por el japonés Shigeru Miyamoto. Este recordado personaje esta inspirado en el triángulo amoroso de la tira cómica Popeye, reseña el poryal de expertos AnStAlLeR.

En esta caso la rivalidad entre Mario Bross y el Donkey Kong reflejaba la lucha entre el marinero Popeye y Brutos por la coqueta Olivia. Miyamoto dijo entonces haberse inspirado en King Kong y La Bella y la bestia.

En ese entonces, el fontanero conocido como “Jumpman” debía derribar varios obstaculos como barriles y martillos gigantes para llegar a la cima. En esta estructura donde esperaba la damisela en peligro. Pero Miyamoto ya tenía otros planes para el personaje pues lo pensaba entonces como una referencia máxima para su próximo videojuego.

Fue así que lo rebautizó como “Mario”. El videojuego fue lanzado en el mercado estadounidense, junto a otros personajes como su hermano Luigi que permitió añadir la experiencia multijugador. En esta ocasión, los dos personajes debían enfrentarse a un mundo subterráneo rodeado de tuberías de las cuales salían tortugas y otras criaturas enemigas.

TE PUEDE INTERESAR: