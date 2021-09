Así es el video “La Sinvergüenza” de Christian Nodal

“La Sinvergüenza” de Christian Nodal es lo nuevo del cantante que se apodera de las listas de reproducciones del mundo al ser un grane éxito.

Muchos se preguntaron quién era “La Sinvergüenza” de Christian Nodal, y ya el cantante lo ha develado con el lanzamiento del videoclip que trae a todos de cabeza. El audiovisual inicia con el cantante caminando para llegar a una cantina.

Allí se entrecruza con una serpiente que bordea la pantalla, mientras él deja ver su tristeza y comienza con la primera estrofa. El escenario es una noche con una fogata que ilumina el punto de canto entre Nodal y MS.

Luego Nodal se mete en una tina junto a la protagonista del video, mientras confiesa en cada letra su desamor y lo que hace para poder superarlo. Todo mientras un juego de luces alimenta las imágenes bajo la dirección de la propia Belinda, quien estuvo en cada detalle de este videoclip que ha recibido excelentes críticas.

“La Sinvergüenza” de Christian Nodal

El video publicado en la plataforma de YouTube tiene hasta la fecha más de 4 millones 614 mil visualizaciones. Le acompañan unas 142 mil 842 manitas arriba además de miles de comentarios de parte de su fanaticada.

Entre ellos destacan “Waooooo un Exitazo La Sinvergüenza… Esta super cañón. Mi Christian la botaste con este tema musical con la Banda MS y bajo la dirección de Belinda la verdad está de lujo. Bendiciones y que sigas cosechando miles de éxitos.”

uno que llama la atención porque el cantante no graba con Grupo Firme. “Muchos le reprochan a Nodal porque no graba con Grupo Firme, pero se lucha por lo que se quiere, a cada quien le cuesta mucho llegar alto y porque hacer algo que simplemente no le nace o no quiere”.