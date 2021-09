“El retador”: quién es Peter, el increíble imitador de Amy Winehouse

La semifinal del programa de talento “El retador” presentó una gran sorpresa para el público y el jurado, integrado por Lucero, Itatí Cantoral y Manuel Mijares.

“Yo soy Peter, dijo el joven imitador de la cantante británica Amy Winehouse, quien llegó a la competencia para presentarse en la categoría de imitación. El niño llegó acompañado de su madre, quien en todo momento se expresó orgullosa.

Peter mostró su talento desde muy joven. Relató su madre que desde los 4 años de edad ya bailaba y exhibía sus shows en casa. “Nos mostraba las entradas y él se lucía. Desde los 7 empezó a cantar… toda esta pasión que tiene por el canto y el baile creo que lo heredó de mi porque me he dedicado al mundo del espectáculo”.

El artista en la actualidad de 13 años aseguró en “El retador” que ha descbiero lo que le gusta hacer en su vida. “Hacer perfomance, montarme en el escenario, transformarme. La verdad es que mis padres me dan apoyo muy grande, son los mejores”.

En el escenario, Peter dio vida a Amyy Winehouse con una gran peluca, vestido y botas altas. “Es increíble lo joven que eres y lo claro que tienes tantas cosas. Esa Amy Winehouse te sale impresionante, es un artista que no es nada fácil imitar aunque tenga un estilo muy peculiar… ella fue una voz que de verdad nos impactó mucho”.

En la categoría imitación sigue invicta Karla Delfín quien para la esperada semifinal de la competencia confirmó su talento para replicar varias voces. “Lady Gaga”, interpretado otra vez por el español Peter no logró convencer al público quien votó en su mayoría por Delfín.

Manuel Mijares admitió la difícil decisión entre los dos concursantes. “Yo ya me voy”, dijo con un falso retiro del escenario. Sus compañeras en el jurado le insistieron en que no debía marcharse. “No te puedes rajas Manuelito”, le dijo Lucero.

“Los dos números estuvieron estupendos”, reiteró el cantante. Itatí Cantoral, por su parte, dio su voto para Karla Delfín quien dio vida a varios intérpretes como Lucero y hasta el mismo Vicente Fernández. Lucero se dirigió a Peter a quien elogió por haber tocado el piano. “Muchos escenarios te esperan con esa claridad que tienes”.

Un momento inesperada por el público ocurrió durante el duelo a muerte en la categoría de canto. Irlanda Valenzuela, quien se mantuvo invicta durante tres semanas consecutivas, fue destronada por Luis Adrián, quien sorprendió con su talento vocal.

Irlanda, exconcursante de “Pequeños gigantes”, interpretó el tema “Esta cobardía” mientras que el retador dejó a todos sin palabras cantando “No hace falta”.

Itatí derrochó elogios para los dos concusantes, especialmente a Irlanda, joven de Sonora, quien en su opinión brindó de las mejores actuaciones en el programa. “Por favor, ya grábale un disco Manuelito, no uno si no varios discos”. Pero Mijares fue directo: “No tengo dinero ni para los míos”, mientas Lucero no dejaba de sonreír.

La novia de América también elogió a Irlanda y recordó su etapa como concursante del reality infantil “Pequeños gigantes” hace más de 12 años. “Te vimos crecer y nos dejaste a todos con la boca abierta porque a muy corta edad tu capacidad bocal y artística es enorme. Estás a nivel de los grandes y por eso estás aquí en El retador”.

Jonathan y Paula quienes mantuvieron el trono en la categoría de baile, decidieron retirarse debido a una situación de salud de la bailarina, diagnostica incluso antes de viajar a México. La pareja decidió “rajarse” con un premi acumulado de 100.000 pesos.

