Jlo se convirtió en la nueva musa de Dolce & Gabbana en su nueva colección

En un año tan polémico para Jennifer Lopez a nivel amoroso, la cantante fue homenajeada por la marca italiana al aparecer en varias de sus prendas

Dolce & Gabbana lanzó su colección primavera/verano 2022 y encendió las redes al mostrar las nuevas camisetas en las que se pueden ver estampadas distintas imágenes de Jennifer Lopez.

A medida que pasan los años, la fama y el reconocimiento de Jlo aumentan cada vez más. A sus 52 años de edad, la cantante está más presente que nunca en la industria artística. Hace pocos días se robó las miradas de todos los presentes en el desfile de Dolce & Gabbana realizado en la ciudad de Venecia.

Aunque causó controversia por haber desfilado ante los paparazzis con la etiqueta del traje a la vista, su belleza y porte tuvo más peso que el pequeño accidente. El mágico conjunto de compuesto por un corsé-joya con pedrería, un pantalón corte alto acampanado de flores y una capa larga floreada la hizo lucir como una diosa.

En la nueva colección diseñada por los emblemáticos Estefano Gabbana y Domenico Dolce, la cantante se lució pero esta vez como musa; ya que las exclusivas prendas de la firma italiana llevan su rostro impreso

“DGLight, la fascinante colección # DGSS22 que traspasa los límites de la alegría y el optimismo en una celebración de la década de 2000 y escribe un nuevo capítulo del #DGDNA. El look #DGSS22 es un tributo a Jlo”, se lee en el Instagram de Dolce & Gabbana.

Una de las camisetas fue diseñada con el efecto tie-dye entre tonos azules y rosas. Por si fuera poco, en todo el medio de la prenda se lee Jennifer con cristales rojos y Lopez con azules, acompañado de una imagen de la cantante.

Otro de los diseños conserva el estilo sin mangas pero en esta oportunidad los cristales rodean el borde del cuello y la imagen de Jennifer está en blanco y negro con su nombre artístico en cristales rojos.

Ambos diseños nos transportan a la transición entre los años 90 y los 2000 por sus vibrantes colores en combinación con la sofisticación de los cristales. La cantante presumió uno de los diseños en la ciudad de Nueva York; luego de haber participado en la gala de solidaria Global Citizen Live y a la que asistió en compañía de Ben Affleck.

Además, Jlo dio cátedra al llevar un boyfriend jean desgastado con la camiseta blanca con su rostro en ella y unos tacos minimalistas color plata. Por si fuera poco, sumó a su outfit una llamativa chaqueta joya de la marca italiana.

El 2021 ha sido un año bastante movido para Jennifer Lopez, no solo terminó su compromiso con Alex Rodríguez tras cuatro años de relación. Por otro lado, le dio una segunda oportunidad a su gran amor del pasado, Ben Affleck, 17 años después de haber terminado su compromiso.

Una de las presentaciones más icónicas de este año fue durante la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América; en donde se ganó el reconocimiento de los presentes luego de interpretar “This Land Is Your Land” de Woody Guthrie; “America the Beautiful” y una pequeña parte de “Let’s Get Loud”. Posteriormente recitó una frase en español para toda la comunidad latina “Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

