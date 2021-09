“La casa de los famosos”: así reaccionó Jorge Aravena tras su eliminación

El actor venezolano Jorge Aravena se convirtió en el quinto eliminado del reality show “La casa de los famosos“, transmitido por Telemundo. El galán de telenovelas quedó en riesgo junto a su paisana y exmiss, Alicia Machado.

Aravena le solicitó a su amiga Verónica Montes no lo salvara de la nominación, luego de que ella quedó seleccionada como la “lider de la semana”. En su lugar, la actriz de El señor de los cielos, dio su voto a Celia Lora, lo que para muchos fue injusto para el actor.

Cristina Eustace, Alicia Machado, Christian de la Campa y Aravena entraron a la sala de eliminación, tomados de las manos y entre risas. “Espero que no sea tan dramático como la vez pasada que estuve con Uriel”, expresó la exmiss.

Machado fue la primera en salvarse y volver a “La casa de los famosos”. La voz de Héctor Sandarti luego nombró a Cristian de la Campa, quien se salvó por tercera vez de la eliminación. Le siguió Eustace quien abrazó a Aravena emocionada.

“Te quiero mucho”, dijo Cristina mientras que Jorge le insistió en que estaba bien y enviaba saludos a sus ahora excompañeros. La cantante rompió en llanto al reingresar a la casa y se expresó dolida por la cara de su compañero Jorge Aravena.

“Compañeros quiero que sepan que pase lo que pase disfruté con ustedes a mi estilo pero de eso se trata esto aquí, de ser uno mismo, así soy en la vida normal, no estoy representando un personaje. Se me nota cuando me pasa algo, como ahora, me encabrona ponerme sentimental”, afirmó con la voz quebrada.

El momento emocionó a los compañeros, entre estos Verónica Montes quien dejó ver algunas lágrimas. “He disfrutado, me he enojado también, la he pasado muy bien, mal también, hay una variedad de sentimientos. Quisiera decir más cosas pero las voy a evitar porque no voy a poder hablar en este momento”, continuó el artista antes de saberse eliminado.

En las redes sociales los seguidores expresaron apoyo al nuevo eliminado quien habló de sus compañeros sin rencor y agradeció la experiencia en el reality. “Que bonito hablo Jorge, muy respetuoso, sin groserías ni envidia, eso señores es de grandes y es de aplaudir y gente así es la que se quiere y también se respeta”.

Aravena se convirtió en el quinto eliminado del reality show luego de Uriel de Toro, Daniel Vargas, Tefi Valenzuela y Anahí Izali. Kimberly Flores decidió abandonar el programa luego de que su esposo Edwin Luna llegó al set y le pidió regresar a casa.

El momento lleno de lágrimas y rumores, confundió al público de “La casa de los famosos”. Ambos repaarecieron en las redes sociales días después aclarando que debían dedicarse a sus dos hijos, muy afectados por la ausencia de Flores durante varias semanas.

“Mis hijos están bien, es un proceso que va a llevar varios días, pero nada que el amor no pueda arreglar, y el amor de Dios principalmente”, dijo en las redes sociales. Luego indicó que no podría asistir al estudio de Telemundo para hablar en vivo ya que planificó un largo viaje con su familia.

Luego la famosa se mostró conmovida cuando relató su nueva rutina, ver a sus hijos comenzar las clases e incluso uno de ellos le preguntó si se iría de nuevo. “Es darte cuenta de eso, no debí haber hecho”, dijo en relación al reality que la puso en el ojo del huracán.

TE PUEDE INTERESAR: