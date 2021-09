Zoraida Gómez reveló como era la actitud de Angelique Boyer en los rodajes de “Rebelde”

Zoraida Gómez y Angelique Boyer cosecharon una linda amistad durante las grabaciones de “Rebelde”

Zoraida Gómez se catapultó a la fama gracias a su recordada participación en el papel de “José Luján” en “Rebelde”. Durante un live en Youtube, la actriz compartió con sus seguidores algunos recuerdos que tiene sobre el rodaje de la emblemática serie mexicana.

Tras más de 15 años del gran final de “Rebelde”, su trama y su reparto siguen siendo un tema de conversación en la actualidad. La serie protagonizada por Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez próximamente contará con un remake en Netflix.

Rebelde se convirtió en una de las telenovelas más populares de la pantalla chica

Foto: Pinterest

Luego de conocerse la noticia, la nostalgia de los fanáticos se ha evidenciado en las redes sociales, ya que la nueva serie tendrá un elenco totalmente diferente. Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio serán los actores que encabecen la producción de la plataforma de streaming.

La actriz que le dio vida a “José Luján” aprovechó de revelar algunos detalles del elenco durante las grabaciones de “Rebelde” entre 2004 y 2006.

Zoraida Gómez le dio vida a “José Luján”

Foto: Youtube

Según contó la actriz, los rodajes de la serie eran eternos, así que el cansancio al final del día era insoportable. “Debido al éxito la novela no duraba una hora, la novela duraba una hora y media y ahí sí para que vean no dormíamos, o sea los llamados eran mortales, vida personal por supuesto que no había”, comentó Zoraida.

“Gracias a Dios nosotros siempre con mucho respeto y mucho compañerismo y por eso salió todo adelante bien pero sí, ya era un cansancio, sobre todo también de los chavos del grupo ya muy evidente. Sí gracias a Dios nos fue a todos súper bien pero sí la sufrimos”, expresó la actriz de 36 años.

Rebelde fue el origen de la exitosa agrupación musical RBD

Foto: Youtube

Algo que realmente conquistó a la audiencia fue la conexión que lograron los actores entre sí. Con todo y lo diferentes que pudieron llegar a ser, se convirtieron en mejores amigos. Por otro lado, Angelique Boyer tenía una personalidad bastante desacorde con su edad.

“Angelique era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita pero con una mentalidad de una chava de 30”, comentó Zoraida, quien es tres años mayor que Boyer.

Zoraida habló de la personalidad de Angelique Boyer

Foto: Pinsterest

Angelique Boyer tenía 16 años cuando “Rebelde” conquistó la pantalla chica, por lo que su madre no era la más permisiva para que saliera a divertirse con sus amigos.

“Me acuerdo que cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura”, señaló la actriz.

Zoraida Gómez no perdió la oportunidad de expresar lo buena persona que es Angelique. Es “de las personas más honestas y verdaderas” confesó la actriz.

“No es una mujer que te diga algo para quedar bien contigo. Para nada. Al contrario. Es como si casi, casi si me caes mal te lo digo y no tengo por qué ser falsa contigo. Es una mujer como supertransparente, o sea una mujer absolutamente madura”, confesó. “No se prestaba tanto al jugueteo, al desmadre, era como más asentadita, más seriecita por así decirlo”.

