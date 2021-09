“Ella es quién debería de cuidar al bebé y al perrito“: Shanik Berman sobre Sherlyn

Sherlyn compartió, a través de sus redes sociales, hace unos días, que su pequeño hijo André fue atacado por su perrita, llamada Neni. Explicando que la culpa había sido de su bebé, pues este había apretado muy fuerte a la cachorrita, provocando que esta le mordiera el rostro.

Ante estas declaraciones de la actriz de telenovelas en las que defendió a la mascota en vez de preocuparse, por el incidente ocurrido a su bebé, la conductora Shanik Berman replicó por la actitud relajada de la actriz. Pues a su parecer fue un hecho de gravedad y en ningún caso puede estar la integridad de su hijo por encima del del animal.

Shanik: “La perra de Sherlyn casi se lo saca un ojo a su hijo”

Berman comenzó, en el video que posteó en sus redes sociales, indicando qué: “La perra de Sherlyn le mordió la cara a su bebé André, cerca del ojo, casi se lo saca. Y Sherlyn le pide a su bebé que tenga más cuidado con el perro. ¿No debería ser ella quién debería de cuidar al bebé y al perrito? O sea, digo yo”, comentó la periodista de espectáculos.

De inmediato los usuarios comenzaron a opinar al respecto de la situación, pero estaban divididos en cuanto a criterios: “Defiende al perro a pesar que le pudo sacar el ojo a su hijo”, escribió uno de ellos. Otra internauta señaló qué: “¡¡¡Increíble!!! Y mira que amo por sobre todas las cosas a mis perros , pero nunca estarán por arriba de un niño. Ya no podría tenerlo en la casa , no le volvería a tener confianza. Siempre puede haber a quien dárselo y que lo ame con locura, pero ya tenerlos en la misma casa yo creo que no podría volver a estar tranquila”.

“No puede ser tan intenso con la Neni”

“Ella tiene razón hay que enseñar a los niños a cuidar nuestro animales. Sherlyn te queremos mucho igualmente a Andre y a tu princesa”, fue uno de los comentarios a favor de la intérprete.

Y es que fue hace un par de días que la artista infomó sobre el lamentable hecho ocurrido a su pequeño: “¿Qué creen? Que la Neni le mordió el cachete. Él la quiere mucho, pero es intensito. Entonces la abraza de más y no está acostumbrada a los niños, y pues sí”, explicó a través de sus stories de Instagram.

Afortunadamente, el rasguño no pasó a mayores y la actriz atendió a su hijo en casa. Posterior a eso dijo en sus redes sociales qué, “André va a aprender que no puede ser tan intenso con la Neni”, acompañando el mensaje con postales de André con la carita marcada por la mordedura del animal.

