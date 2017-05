Edith Márquez y Ana Bárbara te invitan a su show en CDMX

El Par de Reinas Ana Bárbara y Edith Márquez, iniciaron su gira juntas en el estado de Puebla, y tras presentarse en varios estados de la República ya alistan su velada en la Ciudad de México.

Coincidiendo con el aniversario número 11 de Publimetro en México, las reinas quieren invitar a los lectores del diario a su show del próximo 3 de junio en la Arena de la capital del país. Será una noche única para cantar temas como Me asusta, pero me gusta; Por qué te conocí; Trampa Maldita; Cómo me haces falta; Bandido; Ese Beso; Mi Error, Mi Fantasía; Mírame; Y lo Busqué; entre muchas más.

Para conseguir uno de los boletos dobles sólo tienes que seguir a Publimetro en Facebook y compartir el post de la promoción en tu perfil. Así de sencillo pero no olvides enviar tus testigos al mail sofia.yanez@publimetro.com.mx con el asunto Par de Reinas.