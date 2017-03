Colony, la ciencia ficción hecha realidad

Publimetro platicó con Juan José Campanella, el argentino ganador del Oscar, quien dirige y produce la segunda temporada de Colony, una serie que cuenta la historia de una invasión alienígena ambientada en la ciudad de Los Angeles.

Y aunque la trama pertenece al género de la ciencia ficción, Colony aborda al mismo tiempo la temática de vivir bajo la dictadura de un régimen totalitario, a decir del propio realizador.

Esta serie es diferente a tu estilo cinematográfico y tu primera incursión en el género de ciencia ficción, ¿qué te llamó la atención?

Que es una vuelta de tuerca muy humana y realista dentro de tocar una invasión extraterrestre. Cuando recibí el guión leí cosas más convencionales de la humanidad contra extraterrestres, y noté que en realidad, si yo no te dijera que se trata de aliens y algunos elementos de ciencia ficción, ésta podría ser la historia de vida bajo una dictadura, porque los extraterrestres no aparecen en la serie, es todo colaboracionista, resistencia y cómo reacciona la gente frente al nuevo orden de las cosas. Lo comparé con dos cosas: pro un lado la ocupación nazi de Francia y por otro la dictadura argentina. Me interesó mucho eso y dirigir la experiencia de una dictadura a EU bajo el género de ciencia ficción.

En la serie podemos ver la opresión y espionaje que sufre la humanidad. Cortesía

¿Qué pueden esperar los fans de la segunda temporada?

En la segunda temporada los eventos de la primera llevan a que el tenor opresivo de esta dictadura se ajuste más, se haga más opresivo hacia muchas más cosas: se espía más a la gente, se pierde la intimidad, ponen en tensión a familias y amigos, y principalmente eso es lo que cambia en cuanto a contenido. El estado se vuelve más opresivo. Además como director y productor de la segunda temporada hay un cambio de estilo visual bastante notorio, de color, hay más suciedad, más realismo, incorpora más elementos del cine negro.

¿Cuál fue tu desafío para incorporarte en este género?

Mi involucramiento en la segunda temporada fue mayor que la primera, no estaba a la par de los creadores y guionistas, pero al haber dirigido, supervisado y estar en el montaje, las cosas se hablaban más y la verdad es que todos queríamos experimentar con el aspecto humano de una dictadura. Eso es lo que es la serie, la vida bajo una dictadura, tiene un aspecto político y de funcionamiento, de lo que ocurre en los niveles de control, se juega bastante con eso en esta temporada.

En la temporada pasada pasada vimos invasiones, lucha de clases sociales, muros… ¿Esto es reflejo de la política mundial actual o producto de una casualidad?

La verdad los cambios de la segunda temporada fueron diseñados antes del gran cambio de 2016, que fue la elección de Trump. El día de la elección yo estaba filmando el último capítulo, cuando nos quedaba una escena, por la noche, que se filmó cuando el resultado ya estaba definido, tuvo una carga emocional muy fuerte porque fue una sorpresa para todos. Nunca en mis 25 años viviendo en EU vi a la gente tan pendiente de lo que pasaba en una elección presidencial. Este momento de la serie no tiene que ver específicamente con lo que pasa en EU, pero hay algo en el inconsciente colectivo que hizo que la realidad se ajustara más a la serie, interpretamos lo que estaba ocurriendo de una manera casi visionaria.

En esta temporada vemos a arios directores, ¿qué es lo que no cambia para que no sea tan brusca la mezcla ?

Es raro que en EU se filme con un solo director. Yo supervisé a los otros y dirigí laa mitad de los capítulos. Trabajábamos mucho en preproducción mostrándole referencias para que tuviera un estilo similar. La película modelo es la cinta de La batalla de Argelia.

Tu nombre se asocia con el cine, aunque no es tu primera serie de TV. ¿Cómo conservar el estilo y al mismo tiempo cautivar al público que quiere ver series?

Lo bueno que está pasando con la TV es que cada vez se parece más al cine, en hábitos de consumo e impacto incluso lo ha superado. A medida que las series se consumen casi de la misma manera que el cine, ocurre una paradoja: puedes ver en tu casa una serie en pantallas enormes, por lo cual debes trabajar cinematográficamente, ya no ves planos de dos personas. Para un capítulo de una hora se filman ocho o nueve días, con las mismas cámaras, trabajo y estilo de luz de una película, es una concepción visual importante. Además debes pensar en quien lo mira en el móvil o un televisor chiquito. Saltando eso, no hay margen de decir que es más barato o menos tiempo, se piensa igual que una película.

En la serie vemos la concepción de un muro que divide a las familias…

El muro resuena en la mente de la gente, hay más opresión y un líder pero no creo que se llegue al nivel de opresión que se vive en Colony, hay un aspecto que tiene mucho que ver con la realidad y lo que sí puede llegar a ocurrir es lo que tiene que ver con el espionaje de la vida privada de la gente. Eso es muy próximo a la vida real.

¿Cuál fue el mayor reto de dirigir y producir esta segunda temporada?

La combinación de cosas: elegir las batallas. había mucha planeación para poder filmarla con esta espectacularidad en el mismo tiempo que se graba una serie que transcurre en una de oficina, por ejemplo. Lo segundo era lograr el balance para que la acción no ahogue al aspecto humano, ni que lo humano nos sacara del género de ciencia ficción. Siempre que había una duda, elegíamos lo humano.

La segunda temporada de Colony se transmite por TNT Series, todos los jueves, a las 20:00 horas.