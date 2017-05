"Trump devuelve a Estados Unidos a la Edad de Piedra": Schwarzenegger

La guerra entre Arnold Schwarzenegger y Donald Trump parece no llegar a su fin.

El ex gobernador de California dijo que el presidente de los Estados Unidos ha llevado de regreso al país a la Edad de Piedra tras criticar su política energética que se enfoca más en los combustibles fósiles.

Según la agencia AFP, Schwarzenegger declaró en su visita al Festival de Cannes que la medida de Trump de reactivar la industria del carbón tendrá grandes implicaciones mundiales para el cambio climático.

“Quiere volver al carbón: esto es ir hacia atrás. Lo siguiente que querrá será volver a los caballos y las carretas” señaló el actor. “Hasta ahora, no ha hecho nada desde que es presidente de Estados Unidos” denunció ante la prensa.

Schwarzenegger, quien está de visita en el festival por ser narrador del documental “Wonders of the Sea 3D”, llamó a la gente a ponerse de pie para “proteger lo que tenemos” para no sufrir las consecuencias del cambio climático “y tener siete millones de personas muriendo cada año debido a la contaminación”.

Lo más visto en Publimetro TV: