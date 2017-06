Así se vivió el concierto de Ed Sheeran en la Ciudad de México

El concierto arrancó con “Castle on the Hill” ante la euforia de su público.

El cantante manifestó su alegría por visitar por primera vez México país al que quería venir desde la gira pasada.

Ataviado totalmente en negro el británico interactuó con su público entre cada canción.

Con un sencillo escenario acompañado solo de pantallas verticales y su guitarra el intérprete entonó “The A Team” ante una audiencia principalmente femenina que aplaudía y coreaba cada uno de los temas.

Con “Rudimental” hizo bailar a un Palacio de los deportes que estaba a su máxima capacidad con 21,600 personas.

El público se entregó cuando modificó el coro de su canción “Barcelona” por “México”.

Además realizó un cover al tema “Feeling good” con su particular estilo.

Previo a su concierto en la Ciudad de México su casa discográfica le otorgó un disco de triple platino por 160 mil unidades vendidas de “Multiply” y un disco de oro por las altas ventas de “Divide”.

Durante la rueda de prensa el intérprete aseguró que si su gira lo hubiera permitido le hubiese encantado participar del concierto “Love for Manchester” pues asegura que los actos de terror no deben frenar la música sino por encontrarlo provocar la unión de todos.

Durante su presentación dejó claro su virtuosismo en la guitarra al interpretar todos los temas acompañado solo de ese instrumento, una pedalera y en ocasiones utilizando un sintetizador.

“Photograph” y “Thinking out loud” fueron de los temas más coreados.

La noche terminó con “Shape of You” y “You Need Me, I Don’t Need You” para las cuales apareció con una playera de la selección mexicana.

Sheeran continuará su gira por México presentándose el 12 de junio en Guadalajara y el 13 en Monterrey.

