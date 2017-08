Hija de Jenni Rivera confiesa cómo fue violada por su padre

Entre lágrimas, la hija de Jenni Rivera relató cómo su vida cambió luego de que su padre abusara sexualmente de ella.

Chiquis Rivera impactó a todos cuando narró fue violada por José Trinidad cuando tenía solamente ocho años.

“A los 8 años es cuando me acuerdo la primera vez que sucedió (…) Estábamos llenas de arena y mi papá me mandó a bañar y pues fui a bañarme y es cuando yo me estaba bañando cuando entró él y me sentó en sus piernas. Yo desnuda porque me iba a meter a bañar y es cuando sucedió lo que pasó”, declaró.

¿Por qué nunca lo dijo?

La cantante detalló que las agresiones sexuales duraron casi cinco años y que guardó silencio por temor a las repercusiones que podría tener.

“Yo sabía que me dolía (…) él me dijo que no dijera nada y pues por eso nunca dije nada porque pues a mí me daba miedo porque él me decía que me iba a mandar a la casa de mi abuelita, de su mamá, y que ya no iba a ver a mi mamá y eso me dio mucho miedo”.

Rivera aseveró que no le guarda rencor a su progenitor y que solo espera que él cumpla su condena en prisión.

“Es mi papá al fin del día. Yo creo que a lo mejor le pasó algo a él, no lo estoy justificando, lo que él hizo no estuvo bien, no está bien, pero yo siento que a lo mejor necesitaba terapia o necesita terapia. Me da tristeza que esté en la cárcel pero pues hasta que él acepte bien, bien y me pida perdón porque aún no me ha pedido perdón, pero yo lo perdono”.

Las secuelas

Tras 20 años de que ocurrieron los abusos, la bella mujer reconoce que aún sufre las secuelas, pero agradece el valor que su madre le dio.

“Siempre me decía ‘tú eres fuerte y tienes que seguir adelante’. Pero yo creo que ahora sí ya de grande me está afectando un poquito”.

Debido al abuso sexual que sufrió de niña, Chiquis admitió que le cuesta confiar en los hombres, pero hoy se da una nueva oportunidad en el amor con Lorenzo Méndez.