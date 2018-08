Julión Álvarez sale de la lista negra de Hacienda

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retiró el nombre del cantante Julión Álvarez de las listas bloqueadas, esto después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusara de lavar dinero.

“En México, por medio de UIF fuimos relacionados en al lista de personas bloqueadas por lavado de dinero, en este tema es en donde tenemos más avances, empezamos un procedimiento administrativo con el que se puede salir de esa lista si las pruebas son suficientes”.

Dijo que al proporcionar toda la información que se pidió, como cuentas bancarias, contratos y pruebas sobre cómo obtuvo sus ingresos y formado su patrimonio, comprobó que todo se hizo bajo la ley y pudo salir de esa lista.

“Pero UIF no nos dio una resolución en el tiempo que correspondía, por lo que acudimos a autoridades judiciales federales para que les ordenara resolver con base en las pruebas aportadas, con eso logramos que el mes pasado fuera eliminado mi nombre de las personas bloqueadas en México el 10 de julio”, agregó el cantante.

Aún así, solicitó otro proceso para que la resolución de UIF fuera revisada, ya que no les fue satisfactoria el análisis de las pruebas aportadas y quiere que su situación quede lo más clara posible, “no queremos una resolución por encimita y también que se puedan liberar nuestras empresas, no sólo mi nombre”.

Mientras que en en Estados Unidos, ente la a Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), se aportaron las pueblas que explican el origen de sus ingresos.

“En conclusión: Julio César Álvarez Montelongo ha sido liberado, pero no mis empresas. En Estados Unidos aún no están fuera de la lista de OFAC, sí tenemos avances porque tengo acceso a mis cuentas, pero no a las de las empresas, no tenemos la libertad para hacer muchas cosas. Sí estamos contentos y vamos a seguir trabajando”.

