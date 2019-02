El premio que sí ganó Yalitza Aparicio

View this post on Instagram

Ayer fue uno de los días más maravillosos, estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron conmigo apoyándome en este proceso, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escribir y motivarme con sus hermosas palabras. ROMA ha sido un gran triunfo para todos. @romacuaron @netflixfilm

