Toño Esquinca, ahora conquistará a los tapatíos

Platícanos un poco sobre este programa que inicia en Guadalajara a través de Alfa 99.

— La verdad lo han recibido muy bien. Tenemos confianza en que vamos a hacer un buen papel así como en Monterrey que nos recibió padrísimo. Esperemos que Guadalajara también. Esto ya estaba planeado desde hace más o menos dos años atrás, pero hasta ahora se pudo hacer. Es muy emocionante porque es la única estación, a diferencia de otras cadenas, que tienen su programación y sus locutores locales, pero Alfa es la misma señal de lo que se está oyendo en Ciudad de México y en Monterrey y ahora en Guadalajara.

De esta forma, amplías tu audiencia…

— Sí. En la Ciudad de México llegamos más o menos al millón 800 diarios. En Monterrey estamos por el millón 200. Ojalá se duplique lo de Monterrey en Guadalajara o se supere.

¿Ya cuántos años llevas en la radio?

— Voy a cumplir 25 años en noviembre. Y con el proyecto de Alfa en enero cumplo 10 años; es decir, llevo nueve años con ocho meses, más o menos. Entonces sí ya es un rato.

El locutor también es columnista del periódico Publimetro. / Cortesía Toño Esquinca

La radio ha sido tu vida, pero también has tenido otros proyectos. Has escrito libros, das conferencias, ¿dónde te sientes más a gusto?

— La radio siempre ha sido mi vida. Empecé trabajando como fotógrafo para National Geographic y después tuve la oportunidad de meterme a esto con el Colegio Nacional. Yo trabajaba para Octavio Paz y me encargaba de editar todas las cosas que grabó desde que fue miembro del Colegio Nacional, también con Carlos Fuentes, y José Emilio Pacheco. Después entré a Imer (Instituto Mexicano de la Radio), presenté un demo y les gustó, así fue como empecé en el año 94 o 95.

¿Crees que tus conferencias te han servido para afianzarte como un líder de opinión?

— La parte de las conferencias es algo que me gusta mucho porque hablo más directo con la gente. Les platico más de lo que creo y experimento. Más que motivaciones es una mezcla de lo que he aprendido de diferentes religiones y de lo que me ha llamado mucho la atención en los últimos diez años que es la física cuántica. Por lo general son conferencias para empresas privadas, más que públicas.

¿Ese tipo de filosofía, lo aplicas en tus programas?

— Sí. Trato de llevarla a cabo, cuando les pongo los mantra, cuando les hablo de otras mentes brillantes y de platicarles todo este asunto. La gente lo ha aceptado muy bien afortunadamente.

Eres columnista de Publimetro y ahora te leen también en Guadalajara. ¿Cómo te has sentido trabajando con nosotros?

— Increíblemente bien. Me han dado mucha libertad y apoyo. La columna la ha recibido muy bien la gente porque va relacionado con todo esto de la conciencia, sobre todo, de la forma en que pueden mejorar su vida en diferentes aspectos.

¿Te gusta tu faceta de columnista?

— Estoy contento porque Publimetro me ha ayudado muchísimo para que la gente conozca otra faceta de mí, la gente se ha dado cuenta de que puedo expresar otro tipo de contenidos y otras cosas que son de mi interés.

¿Crees que has llegado al nivel de excelencia que te has propuesto o hay que seguir trabajando?

— No. Uf… Me falta muchísimo. Como que hay etapas, en las que regresas, te caes, tropiezas, estás creciendo, te vuelves a tropezar y hay que levantarse una y otra vez. Me falta mucho, muchísimo por aprender, por pulir, por hacer las cosas mejor, pero también le doy gracias a Dios de eso. Dios me dice “no, tranquilo, no te me pongas loco, tranquilo”. Me baja de la nube. Para mí es una bendición mis fracasos porque ahí es cuando aprendes y te dan ganas de volver a empezar, a motivarte. Volver a corregir, arreglar las cosas, de perfeccionar lo que supuestamente estás haciendo bien. Falta muchísimo para eso.

¿Qué van a encontrar tus nuevos seguidores en tu programa?

— En el programa lo que van a encontrar –de 6:30 a una de la tarde– es de todo. Desde conceptos profundos como lo que a mí me gusta manejar a veces de esoterismo o de religiones –no algo en específico porque las respeto a todas– pero trato de sacar lo mejor de cada una de ellas, además de cosas chuscas, concursos, diversión y música. El chiste es hacer una mañana con el concepto que manejo que es #EfectoPositivo.