Estos son los horarios oficiales del Corona Capital 2019

El Corona Capital 2019 reveló este lunes los horarios oficiales de las bandas que se presentarán en sus cinco escenarios.

El festival de música comenzará el próximo sábado 16 de noviembre y cerrará un día después, domingo 17, y se presentarán alrededor de 30 bandas durante los dos días.

En su décima edición, el Corona Capital tendrá cinco escenarios en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de Mexico, los cuales son:

Corona

Corona light

Doritos

Levi's

Seat

El sábado los artistas que cerrarán en cada escenario son The Strokes y Franz Ferdinand en el escenario Corona; Two Door Cinema Club y Travis en el Corona Light; Weezer y Phantogram en el Doritos; Nick Murphy F.K.F Chet Faker y Dirty Projectors en el escenario Levi's, y The Japanese House en el Seat.

¿Tienes dudas sobre lo que puedes ingresar? 🤔 ¡Conoce aquí los objetos NO permitidos dentro de #CoronaCapital19! 🙌🏻❤️ Últimos 🎟️ aquí: https://t.co/pv25532mgn pic.twitter.com/ALfMDA5YiA — Corona Capital (@CoronaCapital) October 8, 2019

Por otro lado, el domingo cerrarán en cada escenario:

Interpol, escenario Corona: 10:40 pm-12:00 am

Billie Eilish, escenario Corona Light: 9:40pm-10:40 pm

Keane, escenario Doritos: 9:20pm- 10:40 pm

Years & Years, escenario Levi's: 10:40pm-11:40 pm

Sharon Van Etten, escenario Seat: 8:40pm-9:40pm.

Aquí puedes consultar cada uno de los horarios de las bandas que se presentarán los dos días:

Para los que tanto preguntaban… ¿Y dónde están los horarios? ¡Aquí está su respuesta! Armen su plan y prepárense para celebrar nuestro décimo capítulo como se debe. 😎❤️#CoronaCapital19 Últimos 🎟️ aquí: https://t.co/pv25532mgn pic.twitter.com/xMX7mNge3l — Corona Capital (@CoronaCapital) October 14, 2019

¿Dónde comprar boletos para el Corona Capital 2019?

El festival de música trendy más importante de México regresa para captar las miradas de todos los entusiastas de la música con un cartel espectacular.

No puedes perder la oportunidad de conseguir tus entradas para el Corona Capital 2019 que seguramente ocupará un lugar especial entre las ediciones de un evento que ya en sí mismo es el mejor de su categoría.

¿Tienes pensado comprar boletos para el Festival Corona Capital 2019? La demanda para este festival es muy alta y prácticamente están agotados en el sitio oficial de Ticketmaster. Sin embargo, no te desesperes si ya no encuentras en la taquilla oficial porque sitios como StubHub.com.mx‎ y ticketey.com.mx aún tienen disponibles.

