Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek, se viste de Gucci y sorprende con su costoso estilo

Salma Hayek se caracteriza por usar los trajes más exclusivos en los eventos de moda y cine a los que asiste frecuentemente, siendo una de las mejores vestidas del mundo del espectáculo.

No es extraño verla con tenis Balenciaga, bolsas de cuero Bottega Veneta y vestidos Gucci. Pero no es la única que lleva looks costosos, su hija Valentina Paloma también ha aprendido a usarlos.

La actriz de 53 años está casada con el empresario francés Francois-Henri Pinault, con quien tuvo a su única hija Valentina Paloma, a quien protege de los medios de comunicación.

El costoso look Gucci de la hija de Salma Hayek

Son contadas las ocasiones en la que ha llevado a su hija a eventos de moda ya que no le gusta exponerla, pero la ocasión más reciente en que lo hizo fue en un fashion show de Gucci en febrero de 2019.

Al evento, Valentina Paloma fue acompañada de sus famosos padres, dejando ver lo que grande que está a sus 11 años. Cumplirá los 12 el próximo 21 de septiembre.

La jovencita usó un suéter rosado Gucci con las iniciales marcadas en fucsia, valorado en mil dólares, equivalentes a 23 mil 500 pesos mexicanos.

Gucci

Por si fuera poco, lo completó el look con unos tenis también Gucci decorados con cristales, cuyo costo puede elevarse a 30 mil pesos.

Gucci

