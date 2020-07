Ayuda a los jóvenes a cumplir sus sueños

A sus escasos 25 años, Allan Ramírez busca motivar a otros jóvenes a realizar sus metas y que mejor que a través de sus propias experiencias que plasmó en “Inmune Utopía” su más reciente libro que es una guía motivacional para las nuevas generaciones.

“La realidad es que las personas necesitamos motivación. Ahora que tenemos más tiempo (por la pandemia), por lo menos en Guatemala, los jóvenes están llenos de una saturación, de mucho contenido que posiblemente no aporte en su crecimiento personal”, dijo en entrevista telefónica desde su nata Guatemala.

Mencionó que el escrito ha ayudado a muchos jóvenes en su país a irse abriendo camino en la vida y a alcanzar sus sueños.

Aunque Ramírez se graduó como Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) el destino lo llevo a dar clases y de ese acercamiento con los jóvenes nació la idea de ayudarlos y orientarlos.

Comentó que sus estudiantes se le acercaban y le contaban sus sueños y que en ocasiones no eran apoyados por sus familias.

“En realidad no soy maestro, yo me gradué de comunicador y periodista en la Universidad de Guatemala, di clases seis años y conseguí trabajo en tres colegios diferentes. Aprendí muchísimo de los jóvenes y las señoritas de mi país y vi que no tenían esa dosis o ese material didáctico que aporte a su crecimiento personal”, indicó.

“Inmune Utopía” es como una guía para lograr todas las metas que los jóvenes se propongan en la vida.

“Casi siempre por falta de dirección no logramos de forma concreta nuestros objetivos por eso decidí escribir este libro con todas las técnicas que he usado para lograr mis proyectos”, explicó

El escrito contiene una solución a las dudas de cómo empezar, cómo planificar y cómo tener el patrocinio para arrancar un proyecto, entre otros “tips”.

El material está a la venta en amazon.com.mx y en las redes [email protected].