El día en que Sean Connery grabó un cover de los Beatles

Sean Connery, uUna de las figuras clave de la cinematografía mundial, falleció este sábado a los 90 años, con un legado único, entre los que destaca haber sido el primer James Bond, personaje al que dio vida durante siete películas. Pero su talento, porte y carisma no sólo quedaron expresados en la pantalla grande, sino en otras artes, como lo fue la música.

Unas de esas ocasiones fue la canción "In My Life", del álbum "Ruber Soul" de los Beatles, publicado en el año 1965. Esta canción, original de John Lennon y en la que hace una breve reflexión sobre madurar, envejecer y morir, fue retomada en la voz del actor en el año 1998, en el álbum del mismo título de George Martin, legendario productor de los Beatles.

En aquél disco, George Martin reúne a diversos actores, cantantes y más para grabar covers de canciones de los Beatles en las que él tuvo una participación destacada. El corte tiene pistas como I Am The Walrus interpretada por Jim Carrey, o Come Together, en voz de Robin Williams y Bobby McFerri.

Celine Dion y Phil Collins son otras de las voces que se suman al álbum con el que George Martin rindió tributo a la época de mayor éxito de su carrera.

El final del disco está a cargo de Sean Connery, quien con su inconfundible voz grave -y la preferida por muchos para decir la frase "My name is Bond, James Bond"- da un matiz especial a In My Life, recitando la canción a lo largo de dos minutos y 30 segundos.

