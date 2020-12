Kate Middleton y Guillermo recorrerán 2 mil km en 48 horas en la gira Christmas Express

En estos tiempos difíciles, en especial en el Reino Unido uno de los países más afectados por el Covid-19, el príncipe Guillermo y Kate Middleton arrancaron una pequeña gira que les llevará por diversos puntos de la geografía británica con el fin de agradecer a todos los que han puesto su grano de arena en la lucha contra la pandemia provocada por el covid-19 y que ha golpeado duramente al país.

Los duques de Cambridge se reunirán con la reina Isabel II y otros miembros de la familia real el martes 8 de diciembre cuando se ponga fin a esta gira exprés que busca también levantar el ánimo de la nación a las puertas de una de las navidades más atípicas de la historia. El futuro rey de la nación y su esposa salieron de la estación de Euston.

A lo largo de más de dos mil kilómetros, Kate y Guillermo, recorrerán distintos puntos de Inglaterra Escocia y Gales, sumando un total de nueve paradas en este 'Christmas Express'. El viaje, que muchos han definido como un gesto orquestado por Buckingham para acercar a la familia real a sus súbditos, tiene como finalidad agradecer a los trabajadores de primera línea, los voluntarios, el personal del hogar de cuidados, los maestros, los escolares y los jóvenes y escuchar sus experiencias y sacrificios. Según publica el 'Daily Mail', un portavoz del Palacio de Kensington habría declarado: "El duque y la duquesa están ansiosos por destacar el increíble trabajo que se ha realizado en todo el país durante este año difícil y compartir su gratitud en nombre de la nación para todos los que apoyan sus comunidades locales antes de las vacaciones de Navidad".

Para el arranque de esta gira, Kate se ha decantado por un look invernal (aunque el calendario no lo marque aún, el frío manda), guantes y bufanda de tartán incluidos. La duquesa vestía un abrigo de Alexander McQueen que la protegía de las gélidas temperaturas londinenses que estos días no llegan a los 3 grados.

