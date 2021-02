Piden fondos para saldar funeral de Lupita Elizondo, la reportera de Primer Impacto

Familiares y amigos de la reportera regiomontana, radicada en EU, Lupita Elizondo, se movilizaron a través de la plataforma recaudadora Gofundme en busca de costear su funeral.

La repentina muerte de Lupita Elizondo sorprendió a amigos y al mundo del espectáculo no sólo en Monterrey, sino a nivel internacional.

Fue corresponsal para diferentes programas como El Gordo y la Flaca, Primer Impacto, ambos de Univision y forjó su carrera en Multimedios, como el programa Vivalavi con su en ese entonces compañera Brenda Bezares.

Solidaridad por Lupita Elizondo

En un emotivo mensaje, amigos cercanos hicieron un llamado a hacer donativos para completar los 7 mil dólares (115 mil pesos) para sufragar los gastos funerarios de la comunicadora Lupita Elizondo.

Fondeadora para Lupita Elizondo / Screenshot Gofundme

Familia y amigos, ahora tenemos la oportunidad para mostrar nuestro sincero amor y afecto a la Familia Ortiz Elizondo.

Esta fundación es para nuestra amiga LUPITA ELIZONDO corresponsal de la cadena UNIVISION, una persona dedicada a su familia y trabajo al 100% , alegre, sencilla , cariñosa y muy profesional!

Su pronta e inesperada partida nos deja un vacio en nuestros corazones, su esposo el Sr Manuel Ortiz agradece de antemano y de todo corazón su colaboración para gastos funerales.Lupita siempre será recordada por su sonrisa y su sencillez, ahora 6 de febrero-2021 dio su último suspiro de una manera repentina e inesperada! Su familia no cuenta con los gastos necesarios para darle su último Adioscomo ella se lo merece rodeada de familiares ,amigos y compañeros de trabajo ! De antemano muchas gracias que Dios los bendiga y les multiplique su bondad !

Lupita hermosa no sabes cuanto duele tu partida , fueron tantos y bellos momentos compartidos que aun no podemos creer que te has ido tan pronto y para siempre!!!No es un Adios , si no un hasta luego !

DESCANSA EN PAZ !!

Varias personalidades del espectáculo y del periodismo regiomontano y latino de Estados Unidos han lamentado la muerte de la periodista. Entre ellos Poncho De Nigris, quien recordó cuando colaboraron juntos en un programa en Monterrey. Incluso hace una semana le otorgó una entrevista.

Es dura la situación…

Son duros los tiempos…

"No lo puedo creer! @lalupiselizondo acabo de hacer una última entrevista contigo, fue mi última entrevista y platicamos mucho de la vida. No sabes el dolor que tengo en mi corazón. Te voy a extrañar mucho. Gracias y QEPD 🙏🏻 te amamos", escribió el ex Big Brotheren su cuenta de Twitter.