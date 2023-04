Diez atrevidas fantasías sexuales sólo para mujeres

Porque tanto ellas como ellos tienen sus fantasías ocultas, es que se han realizado estudios, como el de la Universidad de Lethbridge, que comprobó que durante los días fértiles de cada mes, la mujer vive y tiene en mayor número y proporción sueños eróticos; su imaginación sexual se acrecienta casi al doble, sin importar si tienen pareja estable o no.

Es por eso que el sitio De10.mx, con base en mx.globedia.com, mujer.starmedia.com y es-us-mujer.yahoo.com, realizó una interesante lista de las fantasías sexuales que están en la mente o al menos en el subconsciente de las mujeres y que algunas no se atreven a decir y mucho menos cumplir. Mira si una de ellas es la que pensaste para ti.

1. Ser ella la que domine. Claro que a las mujeres les encanta que en esos momentos de intimidad sea el hombre quien decida tomarlas por sorpresa y no dejarlas descansar ni un solo momento; aunque lo cierto es que de vez en cuando, les gustaría intercambiar los papeles.

2. Proyectar un poco de más fuerza. Toda mujer sueña con su príncipe azul, aquel hombre galán y gallardo de quien se espera recibir atención, cariño, afecto, amor y sobretodo, que sea todo un caballero que sepa tratar de buena manera a una dama. Sin embargo, en el momento de un encuentro sexual, a las mujeres también les gusta que ellos dejen a un lado por unos cuantos minutos ese comportamiento para que dejen fluir la testosterona y se comporten, por así decirlo, de una manera un tanto más “salvaje”, lo cual implica que los hombres ejerzan un poco más de violencia, demostrándola con pequeños golpes y mordiscos, que harán que ella se sienta poseída y absolutamente deseada.

3. El juego de los roles. A los hombres les encanta la idea de que sus mujeres los sorprendan algún día con un disfraz, adoptando un nuevo rol, para así darle vuelo a sus máximas fantasías. Pero ellas también disfrutan de este juego. Un estudio comprobó que el 47 por ciento de las encuestadas disfrutaban ser “irresistiblemente deseables”, cosa que lograban “transformándose” en una bailarina de cabaret o sintiéndose como parte de un harem.

4.Con un desconocido. Hay mujeres a las que les encantaría llegar “más allá” con un hombre al que acaban de ver cruzando por la calle, viajando en el metro que estaba sentado al lado de ellas en el bar.

5. Tener sexo en un sitio público. Esta es una de las fantasías sexuales top del sexo femenino, ya sea en el elevador o en el baño público de un restaurante o centro comercial.

6. Compartir la cama con una mujer. Una de las mayores fantasías masculinas que puede haber es que ellos presencien el encuentro íntimo entre dos féminas, una idea que no desagrada del todo a las mujeres. Hay chicas a las que les gustaría experimentar encuentros íntimos con alguien de su mismo sexo, pues aseguran que llegarán al clímax pues al ser mujeres, saben qué y cómo hacerlo para conseguir experimentar este punto al máximo.

7. Tener sexo con más de dos hombres a la vez. Quizá esta idea no les guste a los caballeros, pues eso de compartir con otro a su pareja no suena del todo bien; sin embargo, aunque ellas no lo digan abiertamente, les encantaría tener sexo en alguna ocasión con más de dos chico a la vez.

8. Hacer una película casera. Quizá cuando se habla del tema ella, probablemente, rechace la iniciativa, pues no quiere que piensen mal de ella, aunque por dentro, se muere de ganas de hacerlo.

9. Realizar un acto de voyerismo. Esto no es algo que disfruten exclusivamente los hombres. A las mujeres también les gusta observar los actos sexuales de otros porque también les parece algo erótico y estimulante.

10. Uso de máscaras. Hay mujeres a las que les encantaría probar tener sexo con sus parejas utilizando máscaras, pues este objeto se convierte en el ingrediente ideal para darle rienda a todos sus sueños y fantasías.

