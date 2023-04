Los límites de un “amigo con derechos”

En un día como cualquiera, sales con tu amigo de toda la vida, pero hoy es diferente, pues resulta que lo ves más guapo, se arregló de más o de pronto hizo un comentario que lo hizo parecer atractivo ante tus ojos.

Tienes claro que son amigos y las cosas podrían arruinarse si decides hacer un movimiento romántico o bueno, solamente casual. Te gusta, pero no sabes si al cien por ciento como para emprender una relación o simplemente si él está buscando pareja. Entre que son peras o manzanas, sabes que te atrae y desde ahí, tendrás que ser clara, nada será igual.

¿Por qué? Las relaciones de pareja son complicadas y más si no has definido los términos en lo que te encuentras con un galán. El primer paso si quieres ir más allá con esta persona es hacer el movimiento, decirle lo que sea que sientas. Si por una u otra razón, no serán pareja, pero llegan al acuerdo de que comenzarán a salir pero sin ser exclusivos. Estos límites te serán muy útiles.

Toma nota

-No es tu novio, ni es el chico de tus sueños No tienes que hablarle todo el tiempo, ni esperar que él lo haga. Ambos pueden salir con otras personas y no podrás hacer una escena de celos, no te llevará a ningún lugar en la relación.

-Habla de él como lo que es. Cuando la gente comience a preguntar quién es él o tú desees contárselo a tus amigas, solo puedes decir eso, lo que es. No hables de él como si fuera tu novio porque no lo es. No te tomes personal esta relación. Es un chico con quien duermes.

-Sexo casual: Si eran amigos antes de comenzar con los encuentros sexuales, debes tomar en cuenta que pueden salir solo para platicar, como antes, salir incluso con otras personas, pero cuando se vean, el sexo será espontáneo, no es necesario hablarlo antes ni después.

-No preguntes lo que no quieres saber. No hay sentimientos que lastimar, o al menos, esa es la idea. Así que si no quieres saber si tiene más amigas del mismo tipo que tú, mejor no se lo preguntes, puedes exponerte a una respuesta que te hará querer dejar de verlo.

-¿Cuándo? Estás soltera, te sientes bien, tu autoestima está en un buen momento, no acabas de salir de una relación dolorosa; disfrutas pasar tiempo contigo. Si tienes estas características, anda, tenlo. Si no es así, mejor espera.

-¿Secreto? Este es un acuerdo al que tendrán que llegar entre ambos, como quieren manejar la situación, sobre todo si tienen amigos en común. ¿Quieren que los demás estén enterados? Si quieren que sea secreto, pues tendrán que comportarse normal, como solo amigos.

-Sexo con protección. Ya quedó claro que no son exclusivos ¿verdad? Siendo así, sabes que puede tener sexo con otras personas, es importante la comunicación, pero debido a que hay cosas que no necesitas saber, mejor usa preservativo. NO quieres una sorpresa desagradable.

-No te involucres. Debes saber que si era el mejor amigo que habías tenido, tendrás que ser muy inteligente para manejar la situación. La convivencia es la mejor receta para el amor y si comienzas a involucrarte en sus problemas, sentirás la necesidad de apoyarlo.

-No marques territorio. El cepillo de dientes en tu baño, una cajonera en su closet ¡No! No son novios, eviten marcar su territorio. Si él tiene otras amigas o tú un galán diferente, esto podría causar situaciones incómodas. Mejor no lo hagas.

-Regla general: No te enamores. Es difícil, pues ya tiene ingredientes que lo hacen apto para ser tu chico, pero la realidad es que son amigos que tienen sexo. No te ilusiones y si te sientes confundida, termínalo antes de que te rompa el corazón

Con información compartida de Revista Veintitantos

También puedes leer

Atracción sexual, ¿cuestión de hormonas o de genética?