Lo que te depara esta semana, según Mhoni Vidente

Aries

Marzo 21 – Abril 20

Semana de continuar con tu proyecto de trabajo. Recuerda que cuando cumples años tu energía se renueva totalmente. Te festejas esta semana y recibes muchos regalos que no esperabas. Estás a tiempo de hacer algo más y crecer profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte el 31 de marzo, vendrá a ti la oportunidad de crecer en cuestiones de trabajo o te llegará una gran oportunidad que debes de aprovechar. Sigue con el ejercicio y estar en forma. Tu punto débil son los nervios y el ejercicio te ayuda a despejar la mente. Trata de no pelear con tu pareja, los celos son problemas de inseguridad. Cuídate de dolores de cabeza o cuello. Compras boletos de avión. Te operas la vista o decides ya no usar lentes. Tus números de la suerte son 04, 32 y 19. Tu color: rojo. Date baños de agua bendita y sal en grano el 1 de abril; prende una veladora blanca.

Tauro

Abril 21 – Mayo 21

Una semana de ponerte al corriente en tus cuestiones de trabajo y escuela. Amigo de Tauro, debes administrar más tu tiempo y dinero. Tendrás juntas en el trabajo muy importantes, vendrán cambios de puestos así que trata de prender una vela roja el 30 de marzo; ese día será de suerte. Intenta controlar ese carácter o temperamento para no tengas problemas con tu pareja o amigos; el que se enoja pierde. Vas con un notario a actualizar tus pendientes. Te invitan a una boda. Cuidado con dolores de intestino o de estómago; no comas tanto en la calle. Suerte en los juegos de azar con los números 21, 09 y 77, trata de jugar los martes y viernes. Una ex pareja está hablando mal de ti. Trata de darte una limpia el día 1 de abril con pirul y así tendrás mas abundancia en todo el mes. Un amor nuevo del signo de Escorpión o Acuario vendrá a ti.



Géminis

Mayo 22 – Junio 20

Semana de estar con el pendiente de un familiar o de tu pareja. Te van a pedir ayuda económica y moral, saca toda tu fortaleza y ayuda a los demás. Trámites de escuela o de tomar un curso. Deja los malos hábitos de alimentación y sigue ya una dieta sana. En cuestiones de pareja en paz y tranquilo, ya hablarás de casarte o vivir en pareja. Son tiempos de madurar. Sacas tu licencia de conducir, trámites de pagar impuestos. Cuidado con las pérdidas del celular o dinero, sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte el 1 de abril, ese día te buscan para hablarte de un proyecto nuevo de trabajo o negocio. Trata de no ser tan enojón y pensar antes de hablar. El jueves prende una veladora amarilla para que todo el mes tengas abundancia. Date baños de manzana roja y manzanilla ese mismo día. Tus números de la suerte son 05, 44 y 32.

Cáncer

Junio 21 – Julio 22Semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner orden en todo. Procura siempre estar creciendo como persona y estar mejor en todos los sentidos. Esta semana será muy buena para ti, te llegarán varias propuestas de negocios o asociarte con un familiar o amigo para un restaurante o negocio de publicidad. Cuidado con lo que platicas o trata de no meterte en chismes, a tu signo lo domina la comunicación. Trámites de crédito o decides irte a vivir solo un tiempo. Por fin vendrá a ti el dinero y tu golpe de suerte será el 29, ese día los astros se van a juntar para ayudarte a progresar. Date baños de albahaca o yerbabuena el 31 de marzo y así mantener la buena vibra todo el mes. Esta semana habrá un parteaguas en cuestiones amorosas, lo que no sirve en tu vida se va y lo bueno se va a quedar. Tus números de la suerte 01, 78 y 92.

Leo

Julio 23 – Agosto 22

Semana de superarte, de estar mejor contigo y dejar los malos hábitos de flojera o de juegos de azar. Atrévete a ser el mejor en todo lo que te propongas. Leo, tu fortaleza es grandísima, aprovéchala. Te llegan familiares para una fiesta. Compras boletos de avión o vas de vacaciones. Te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol, recuerda que todo con medida. En el trabajo habrá cambios fuertes alrededor tuyo y te van a ofrecer otro puesto mejor, trata de ponerte atento y pedir más sueldo, recuerda: el que no habla Dios no lo oye. Cuidado con dolores de estómago. Mandas arreglar tu carro. Tomas clases de baile o canto. Sabrás de una enfermedad de un familiar. Tendrás un golpe de suerte el 31 de marzo, vendrá abundancia económica o un dinero que no esperabas. Trata este viernes de darte una buena limpia con rosas rojas y pirul y así tener suerte todo el mes de abril. Tus números son 03, 28 y 91.

Virgo

Agosto 23 – Septiembre 22

Semana de estar con mucho trabajo y supervisión de tus jefes o dueños de la empresa. Será una semana de recordar a las personas que no están contigo, trata de meditar y pensar lo que has hecho bien. Vas a juntarte con un amigo para seguir con tu negocio o trabajo, son tiempos de asociarte con personas valiosas y viene buena suerte del signo de fuego. Buscas entrar a un curso de idiomas. Compras un boleto de avión o tramitas el pasaporte. Algo muy importante para los Virgo es comprometerse en todo lo que realizan. Tendrás un golpe de suerte el 30 de marzo, ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva. Deja de ser egoísta y comparte todo. Embarazo en puerta. Trámites de crédito para comprar carro. El 1 de abril trata de prender una veladora blanca y dar una limosna a alguien que lo necesita y así mantendrás la suerte todo el mes de abril. Tus números son 06, 55 y 41.

Libra

Septiembre 23 – Octubre 22

Semana de estar más tranquilo y ver que los malos momentos quedaron atrás. Preparas una fiesta familiar o festejas a tu pareja. Recuerda, Libra, que eres la LUZ de tu familia y amigos, siempre serás el que los guíe. Pagas impuestos. Trámites con un abogado para un permiso para un negocio o arreglas un caso legal a tu favor. Crecimiento en este 2016 en lo relacionado a proyectos de trabajo o negocios nuevos. Recuperas el amor perdido de alguien del pasado. Golpe de suerte en los juegos de azar el 29 de marzo con los números 02, 11 y 65, recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento. Piensas cambiarte de trabajo donde valoren tu talento y paguen más. Pon más carácter en tu relación amorosa. El viernes trata de usar de amuleto un dólar y 7 monedas en un costalito rojo y ponerle perfume tuyo y traerlo siempre en el mes de abril en tu cartera.

Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Semana de mucha suerte, sigue la buena fortuna alrededor tuyo. Ya no veas cosas negativas donde no las hay, eres un TRUINFADOR. Siete días de mucho trabajo o de juntas con tus superiores para hacer cambios. En la vida siempre tenemos que tener sacrificios para crecer. Sabrás de un embarazo familiar. Te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y al estar más tranquilo vendrá un amor del signo de Cáncer o Capricornio que te hará muy feliz. Cuidado con la presión alta o sigue con el ejercicio. Ya no pienses en lo demás y trata de ponerte a ti primero en todo. Viene un golpe de suerte el 29 de marzo y será con un buena propuesta de trabajo. El jueves prende una veladora roja y date baños de agua bendita para que tengas más suerte. Tus números de la suerte son 08, 21 y 54.

Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Semana de aprender a triunfar y ya no fracasar en los intentos de ser alguien en la vida, son tiempos de crecer y dejar un poco la flojera. Tendrás un golpe de suerte el 30 de marzo, vendrán a ti oportunidades en el trabajo y proyectos que te benefician económicamente. Tienes suerte con los amores prohibidos, trata de no meterte en problemas. Sigue a las personas solteras del signo de Leo o Aries. A los que tienen pareja seguirán en paz y con planes de formalizar. Te haces una operación; todo sale bien. Ayudas a un amigo en su divorcio. Sigues con el ejercicio y por fin dejas los dulces o chocolates que son tu punto débil. Suerte en los juegos de azar el viernes con los números 04, 32 y 19, combínalos con tu fecha de nacimiento y ese mismo día prende una veladora amarilla con una foto tuya debajo de la veladora y pedir más abundancia en todo el mes.

Capricornio

Diciembre 22 – Enero 20

Días de luchar para estar ya en el mejor camino y progresar. Capricornio, es tiempo de poner un negocio o buscar otro trabajo donde te paguen más o te valoren. Lo tuyo son las relaciones públicas o la administración. Pagas deudas o te pones al corriente en tus cuentas bancarias. Trata de dormir más y dejar el celular a un lado y descansar. Te practicas una operación de cirugía plástica o pequeños arreglos. Mandas arreglar tu carro o decides cambiarlo, recuerda que como te ven te tratan. Tendrás un golpe de suerte el 31 de marzo y será relacionado a conocer personas muy poderosas y también ese día los astros se juntan para que ya encuentres el amor de tu vida. Date baños con pétalos rojos y amarillos en tres litros de agua con agua bendita para se realice todo lo que necesitas. Números de la suerte 07, 63 y 26. Compra zapatos nuevos el viernes y úsalos ese mismo día para que pises con éxito todo el mes.

Acuario

Enero 21 – Febrero 18

Semana de renovación personal. Tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes para que te ayuden. Acuario, recuerda que tu signo es muy dramático y un pequeño problema lo haces grande, ya debes de aprender a ser más tranquilo. Sigues con el ejercicio, recuerda que a tu signo lo domina mucho el espejo o verse bien. Juntas de última hora con tus jefes para cambios. Alguien del trabajo o escuela se está enamorando de ti, pon en claro la situación. Viene un golpe de suerte el 31 de marzo, en ese día todo te saldrá de lo mejor y así puedes cerrar el contrato que venías desempeñando o también pedir un aumento. Recibirás un dinero extra para pagar deudas o comprarte ropa. En el amor te busca un Aries. Prender una veladora roja el 1 de abril para que todas las malas energías se vayan. Números de la suerte son 00, 21 y 34. Viste colores fuertes para que tu energía se multiplique.

Piscis

Febrero 19 – Marzo 20

Semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores para darte un nuevo reto laboral. Un amigo te busca para proponerte algún negocio o empezar algo de diseño o publicidad que te ayudara a estar mejor económicamente. Te va buscar un amor del pasado o alguien del signo de Virgo o Géminis que quiere regresar contigo, pero trata cerrar ese círculo y conocer personas nuevas. Preparas un viaje para mayo o te vas con tu pareja de vacaciones. Trata de ya dejar esa actitud de celos, ser más amoroso y dar más detalles a tu relación. Vienen dos golpes de suerte en esta semana, uno el 31 de marzo, ese día te van a buscar para invitarte a un negocio o trabajo nuevo y el día 1 de abril te vendrá un dinero extra, eso te va a ayudar a cambiar tu carro. El viernes date baños de agua bendita con pétalos rojos y blancos para que te dure la suerte todo el mes, que será uno de tus mejores meses del año.