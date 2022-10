Pose: fotografía de moda mexicana lejos del conformismo fresa

Expandir Reproducción automática 1 de 6





Zeitgeist. Lo que una época representa. Lo que inspira a través de sus imágenes. Imágenes que muestran, sobre todo, a través de la moda, la mentalidad de su tiempo. Y a través de “POSE”, exposición que ahora se presenta en el FotoMuseo Cuatro Caminos, se ve un México

más allá de la aburridísima cultura blanca y preppy wannabe que ha invadido la televisión, la publicidad y hasta las mismas publicaciones de moda. Un México de moda que le apunta a la diversidad, a la vanguardia y a los cambios del mundo. Uno en el que el

“chic francés” trillado de Audrey Hepburn ahora asoma al chic actual de Vetements y el eclecticismo callejero que reina en París y en el mundo.

Todo esto, reunido a través de reconocidos fotógrafos de moda mexicanos que se han arriesgado a mostrar un país joven, que crea otra realidad y que se aleja del estatismo y conformismo de una estética cada vez menos popular.

Por esta razón, Publimetro entrevista a Gustavo Prado, investigador de moda, creador del documental de la historia de moda en México, “Mextilo” y curador de la exposición.

¿De dónde salió el proyecto?

La fotografía de moda en México es cuadrada. No se sale de lo convencional. Es vainilla, porque la impronta “fresa” no molesta. Es “linda”, pero no va más allá . Me escribieron muchos fans y también comencé a buscar a quienes hacían fotos que vieran hacia afuera,

que fueran globales y que se vieran bien. Otra cosa también que ha pasado es que muchos dijeron: “Eso no es moda mexicana porque queremos ver marcas mexicanas y no están”. Pero no saben que Man Ray hizo mucho eso para Haarper’s Bazaar y hoy en día no se acuerda nadie de eso sino de su visión.

Básicamente, ¿por qué se quería mostrar esto?

Porque las fotos de moda reflejan estilo e identidad. Reflejan cómo nos vemos y responden a qué es la belleza. En Ciudad de México hay influencias haica el mundo, pero eso no se ve en el resto del país.

¿Qué es lo maravilloso de “POSE”?

Que es un Instagram en vivo. Además, los fotógrafos solo contestan por ese medio. Los creadores de la revista “Crom”, por ejemplo, no tienen una sola palabra en su publicación impresa. Todo es editorial. También tienen un antro y una marca de ropa. Y desde ahí crean vanguardia. Asimismo, descubrí que los fotógrafos de moda están alejados de las estructuras y proyectos culturales del Estado. Como si se viera, en un estereotipo general, que lo que hacen es “frívolo”, cuando es retrato de su tiempo.

Tenemos modelos que no son perfectos, como nos los venden siempre. Tenemos modelos morenas, transgénero, con Síndrome de Down. Transgreden el concepto de belleza de televisora. Y el fotógrafo con su trabajo también cambia esta percepción, ya que muchos de ellos han tenido contacto con el extranjero y tienen una visión digital y más amplia. Y han hecho cosas que acá no les permitirían.

¿Por qué mostrar la exposición ahora?

Porque el público mexicano está más conectado. Ve blogs, lee “Man Repeller” y se da cuenta de lo que hay afuera. Y esto inspirará para que el medio editorial despierte y sea menos rígido en sus estructuras estéticas.

Es decir, esa “fresez” aburridísima que vemos por todo lado…

Ser fresa arrastra el conservadurismo del país. En las colonias con poder, las Iglesias están llenas, porque la meta de su sociedad es encontrar con quien casarse y perpetuar los mismos valores. Muchas publicaciones acá solo muestran eso y venden vestidos de noche. Pero hay otra sociedad, joven, que ya no cree en eso. Que ya no cree que el fresa sea superior. Y ese es un cambio social que está pasando. Lo “fresa”, por otro lado, no responde al cambio social. Piensan como Maria Antonieta, alejados de la realidad.

Y en la moda también vemos eso: lo que proponen los diseñadores no es lo mismo que se pone el país. Lo popular y lo cálido están alejados del lino negro que se pondrían solo en París. Y no se han conciliado los dos mundos.

