Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Fin de semana de salir de viaje o estar con tus seres queridos. Te llega un amor nuevo que te hará sentir muy bien, sólo vete despacio para que no idealices a tu pareja. Te compras ropa o un reloj, recuerda amigo de Aries que necesitas seguir guardando dinero o ser más previsor para tu futuro. Date baños, este viernes, de agua bendita con rosas rojas y verás como se multiplica tu energía positiva. Te buscan amores del pasado, sobre todo para volver a tratar de salir pero no vuelvas. Sigue con tu dieta y recuerda, no tomes pastillas para dieta porque eso te altera mucho el ánimo. Pagas deudas del pasado. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 11, 37 y 09.

TAURO

Viernes de estar buscando respuesta a todo lo que te está pasando, recuerda amigo de Tauro que tu signo se hace presa de muchas energías negativas o de malas personas, así que trata de prender una veladora blanca este viernes para que se limpie tu energía. Sales de viaje con tus amigos o tomas unos días de descanso. Te llega una propuesta para irte a vivir lejos por un trabajo nuevo. Tendrás un golpe de suerte el día sábado en cuestiones amorosas, que será un día para reconciliar con amores del pasado. Tus números de la suerte son 21 y 40. Domingo de salir a pasear con tus amigos y preparar las clases de la próxima semana, recuerda amigo de Tauro que tu carácter es fuerte y eso hace que siempre avances en tu vida, no te desanimes.

GEMINIS

Viernes de estar con mucha prisa por salir de viaje o tomarte unos días de descanso. Amigo de Géminis te va a buscar mucho un amor, trata de hablar y dejar las cosas en claro. Será un fin de semana de estar con proyectos nuevos, de cambios de casa o construir, recuerda que lo tuyo es siempre estar viendo para el futuro. Cuídate de dolores de rodilla o pie, trata de ir con el médico. Sigue con tu curso de superación personal, verás cómo te vas a sentir de lo mejor. Te busca un amigo del signo de Piscis o Virgo para salir, pero va a ser un amor prohibido, ten cuidado. Trata de cambiar tu recámara de lugar para que la energía se renueve. Tus números de la suerte son 26 y 55. Arreglas papeles de migración o residencia. Sabrás de un divorcio familiar, si eres Géminis casado, trata de cuidar a la familia.

CANCER

Este fin de semana será de lo mejor para ti amigo de Cáncer, sobre todo en la convivencia o con amores, así que trata de aprovechar esa buena racha para formalizar. Ten cuidado con lo que compres o trata de ser cauteloso con lo que firmas. Deja esas amistades que no te convienen, sólo ven en ti un interés económico. Un familiar te pide un préstamo. Arreglas papeles de créditos. El domingo será muy divertido y de mucha convivencia familiar en todos los sentidos. Te vas de viaje o visitas a unos familiares. Trata de estar al pendiente del trabajo o negocio porque alguien te quiere traicionar. Cuídate de dolores de espalda o cabeza. Cuida el celular porque te lo quieren robar, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 03 y 22.

LEO

Viernes de salir de viaje o hacer varios trámites de trabajo muy importantes. Será un día mágico para este signo, sobre todo en lo relacionado en inversiones, así que amigo de Leo aprovecha toda la buena suerte que te rodea en este fin de semana. Vas a ver a tu pareja o sales a divertirte, recuerda, ya no lo quieras tanto para que no peleen o se celen de más, así que tranquilos y a pasarlo de lo mejor. Te compras ropa, tu compatibilidad más fuerte en estos días va a ser con los signos de fuego. Tendrás un golpe de suerte el domingo que será con los números 08 y 76. Te busca tu suegra o familia política para platicar contigo sobre un divorcio. Para los amigos de Leo casados traten de no pelear tanto.

VIRGO

Viernes de mucho trabajo o realizar un proyecto para tu futuro. Sales de viaje o te vas a ver a tu pareja o familia. Será un fin de semana de encontrar otra vez el amor y de sentirte de los más enamorado. Ten cuidado con los chismes en el trabajo. Haces limpia de todo lo que está a tu alrededor para renovar tu energía. Planes con unos amigos de poner un negocio los fines de semana, hazlo, estás en tu momento de crecer económicamente. Sigues con la dieta o trata de no comer nada de harinas o refrescos, siempre das el mejor consejo a tus amigos y eso hace que estés rodeado de personas muy queridas. Tomas unas clases de meditación. Sábado de salir de antro o estar muy contento, recuerda que es tu cumpleaños y te llegan muchas propuestas para salir. Domingo de salir con tu pareja o estar descansando. Golpe de suerte el viernes con el número 03 y 21.

LIBRA

Estás preparando planes para salir de viaje o irte con tus amigos de paseo, recuerda que te va a hacer muy bien descansar unos días para que tu energía positiva crezca más, también te sentirás de lo más seguro y más firme en lo que quieres para tu futuro, sobre todo en cuestiones de tu pareja, hablarás de estar muy enamorado. En este día 16 de septiembre tendrás la oportunidad de recibir un dinero extra por una venta o comisiones. Sigue con el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor, recuerda que tu signo es muy bueno para que su condición física sea muy fuerte. Ten cuidado con los chismes de tus ex parejas, trata de dejar todo en paz y pedirle lo que te debe en cuestiones de dinero. Realizas un curso o tomas clases de idiomas. Tus números de la suerte son 17 y 09.

ESCORPION

Viernes de estar descansando o estar con tu familia recuerda que tu signo lo domina siempre el estar acompañado de la familia. Te dan un dinero extra en este día o recibes un bono por cuestiones de pagos atrasados. Cuídate de dolores de cuello, es demasiada la tensión, así que trata de hacer más ejercicio. Tramitas tu papelería de residencia o visa para ir a visitar a unos familiares. Ten cuidado con los robos o pérdidas, trata de ser más desconfiado. A los casados, tendrán la sorpresa de un embarazo. Domingo de salir de viaje con tu pareja. Te cambias el look o compras ropa. Recuerda que como te ven te tratan. Un amigo del signo de Aries te va a traicionar, ten cuidado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 21 y 98.

SAGITARIO

Viernes de mucha suerte en todo lo relacionado a juegos de azar con los números 20 y 06. Trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. Aprovechen este fin de semana que tendrás toda las buenas energías de tu lado. Te llega una invitación a una boda y va ser de un familiar. Trámites de un crédito o sacar un carro de agencia. Hablas con tu ex pareja para cerrar ese círculo y avanzar en tu vida. Te llega un amor nuevo y muy compatible contigo. El domingo será muy placentero y familiar. Sabrás de una operación de un familiar y darás mucho apoyo moral. Recuerda que tu signo es muy intenso y siempre quiere todo muy rápido, trata de darte tiempo en cuestiones de trabajo o negocios. Te compras ropa o cambias tu look.

CAPRICORNIO

No trates de imitar a tus amigos, tú siempre sé original y verás cómo tu personalidad va a crecer mucho más. Te vas de vacaciones o tomas unos días de descanso, sólo trata de no gastar tanto. Tendrás un pequeño disgusto con tu pareja o con alguien muy querido, trata de no hablar de más y estar más tranquilo. Te llega una oportunidad de trabajo y será muy bien pagado los fines de semana. Sigue con tus clases de sistemas que las vas a utilizar en tu futuro. Será un fin de semana más divertido y de muchas fiestas. El sábado será mágico para ti y más en lo amoroso. Tendrás un golpe de suerte con los números de la suerte 05 y 41.

ACUARIO

Sales de viaje con tus amigos o estarás tomando unos días libres. Trata de no comer mucho y no tomar alcohol, cuida tu salud. Viernes de estar con mucha emoción por las sorpresas agradables que la vida te tiene este día, así que amigos de Acuario traten de estar de lo más positivo y sonreírle a la fortuna que en este fin de semana te va a llegar. Ten cuidado con los pleitos con tus amigos o trata de no darle tanta importancia a lo que te dicen. Mandas arreglar tu casa o decides pintar tu cuarto. Domingo de mucha alegría con tu pareja y a los amigos de Acuario que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Aries o Piscis que serán muy compatibles. Recuerda no comprometerte con asuntos que no puedas resolver, trata de mantenerte al margen. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 00 y 71.

PISCIS

Regresa el que se fue o ese amor que ya no te habla te estará buscando. Trata de resolver problemas económicos o no te metas en problemas legales. Sales o regresas de viaje. Ten cuidado amigo de Piscis de no platicar lo que te platican para no ocasionar chismes. Sigues con tu dieta o ya piensas en hacerte una cirugía estética para lucir de lo mejor. Te llega una supervisión de los dueños o jefes de donde trabajas así que pon todo en orden. No comas mucho porque vas a andar malo del intestino o estómago. Domingo de encontrar el motivo de tu vida y saber para dónde vas. Tendrás un golpe de suerte el día viernes y será con los números 27 y 06. Sabrás del casamiento de alguien muy querido.