Festeja la Navidad con magia en Disney

Disney ya está repleto de guirnaldas, esferas, árboles y luces como antesala a las fiestas de Navidad, lo cual lo convierte en uno de los destinos familiares perfectos para la temporada.

El parque Disney California Adventure también se engalana con diversas actividades propias de la época sumando las tradiciones de todas las fiestas del mundo.

Disney Festival of Holidays

Festival of Holidays | Disney

Son más de 50 actividades musicales, desfiles y performances que busca reunir lo mejor de las celebraciones de diferentes países con motivo de la Navidad y otras fiestas decembrinas en el “lugar más feliz del mundo”.

El show más espectacular que tiene preparado el Disney California Adventure es su espectáculo nocturno justo antes de los tradicionales fuegos artificiales.

Con la rueda de la fortuna de Mickey Mouse y la montaña rusa California Screamin’ como escenario, en un espacio de poco más de cinco mil 400 metros cuadrados, se presenta un show de fuentes danzantes llamado World of Color, Season of Light.

Compuesto por varias melodías (como Have Yourself a Merry Little Christmas, Let it Snow y Feliz Navidad) que armonizan con las luces, el agua y proyecciones. Muestra momentos de varias cintas y otros clips de las animaciones de los personajes clásicos y las princesas emblemáticas de Disney.

Varios restaurantes junto al Paradise Pier, como Ariel’s Grotto (temático de La sirenita), Carthay Circle y Wine Country Trattoria te ofrecerán una buena vista al show para culminar tu día de diversión. Puedes adquirir una pase para las Reserved Viewing Areas para sentarte a disfrutar de las luces.

Además, mientras esperas que comience el juego de luces puedes participar en el juego interactivo con el Mickey’s Fun Wheel, el cual te permitirá competir a través de tu dispositivo móvil con Wi-Fi con otros visitantes para controlar las luces de la rueda.

Los PierGames están disponibles 45 minutos antes de que comience el espectáculo conectándose a la red del mismo nombre.

Arranca alrededor de las 20:30 horas y tiene una duración aproximada de 22 minutos.

El show de luces y fuentes danzantes se realiza en el Disney California Adventure Park | Disney

Actividades

Durante el día, el Disney Festival of Holidays también tiene actividades para celebrar Diwali, Hanukkah, Kwanzaa, Navidad y a los Reyes Magos.

Celebrando también la llegada de su primera princesa latina, en el marco del festival, las pequeñas podrán conocer a Elena de Avalor.

Además, Los tres caballeros, el trío del Pato Donald, José Carioca y Panchito Pistolas, también festejan a la cultura lationoamericana con Disney ¡Viva Navidad!, un espectáculo en las calles de parque donde bandas con música folclórica latina y samba al que se suman Mickey y Minnie.

También participan las Mariachi Divas, los tambores del Holiday Toy Drummers, canciones festivas a cappella con RAISE, un ensamble de jazz rock y hip-hop con Mostly Kosher. También están los performers de la Blue13 Dance Company, que traerán los movimientos estilo Bollywood con danza al estilio hindú.

No podía faltar la visita de Santa Claus en el Redwood Creek Challenge Trail, donde el hombre del traje rojo y sus duendes ayudantes llenaron el área de escalada con decoraciones y prepararon actividades.

Disneyland también tiene varias actividades temáticas y alusivas al espíritu festivo. El castillo de la Bella Durmiente recibió la llegada del invierno con decoraciones navideñas y el Christmas Fantasy Parade te acompañará hacia la salida del parque, despidiéndote con los fuegos artificiales.

Todas las actividades del Festival of Holidays arrancaron el pasado 10 de noviembre y estarán disponibles hasta el 8 de enero de 2017.

Otras atracciones

Estrenado en mayo pasado, el espectáculo de Frozen Live at the Hyperion es uno de los favoritos de la época navideña. Revive la historia de las hermanas Elsa y Anna con la puesta en escena basada en la cinta ganadora del Oscar.

El espectáculo te hará sentir parte del filme, pues los actores dejan el escenario para que pequeños y grandes vivan de cerca la aventura congelada. Se presenta dentro del Disney California Adventure Park en el Hyperion Theatre, junto al Tower of Terror y la Animation Academy.













Publicidad













También puedes disfrutar de todas las atracciones y espectáculos que se presentan durante el año.

El Astro Orbitor de Tomorrowland, la Indiana Jones Adventure, el Big Thunder Mountain Railroad y el Finding Nemo Submarine Voyage son algunos de los rides que no puedes perderte. Otros espectáculos y experiencias clásicas incluyen It’s a small world, Jungle Cruise, Pirates of the Caribbean y el Mark Twain Riverboat.

Si eres fanático de Star Wars y quieres empaparte de la magia de la franquicia con la llegada de Rogue One, mira las réplicas de utilería y los personajes en el Star Wars Launch Bay.

Súbete al Hyperspace Mountain que te llevará por el espacio en alta velocidad. También puedes probar la experiencia 3D de Star Tours, the story continues o el Star Wars: Path of the Jedi para revivir toda la historia de la saga fílmica favorita de todas las generaciones.

| Disney

Para saber

Los parques de Disney en California son el Disney California Adventure y Disneyland, uno enfrente del otro y divididos por Downtown Disney. Ésta es un área con acceso libre al público con restaurantes, tiendas temáticas y otros establecimientos, como Sephora y Lego Store.

Puedes adquirir entradas de uno o varios días para los parques que te permitirán entrar a ambos o a uno solo. El costo de las entradas varía según la temporada y puede llegar hasta los 169 dólares (en la admisión de un solo día para adultos) durante diciembre. Consulta precios vigentes en disneyland.disney.go.com